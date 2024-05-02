Bloomberg: уехавшие после начала украинского конфликта россияне массово возвращаются на родину

Россияне, которые уехали за границу с 2022 года, возвращаются в Россию из-за отказов в продлении вида на жительство и трудностей с заработком за рубежом, пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, возвращение россиян помогает стране справиться с западными санкциями и добиться хороших экономических показателей.

Тысячи примерно из миллиона россиян, по подсчётам Bloomberg, уехавших за границу после начала российской спецоперации на Украине, возвращаются на родину, что новостное агентство называет «пропагандистской победой президента Владимира Путина» и причиной роста экономики России.

Выражая несогласие со спецоперацией или опасаясь мобилизации, некоторые россияне покинули Россию в последние два года. Но сейчас отток населения не просто замедлился, но и обратился вспять. Сталкиваясь с отказами в продлении вида на жительство, трудностями с поиском работы и переводом денег за границу и ограниченным количеством стран, где их по-прежнему готовы принять, многие из уехавших решают прекратить своё добровольное изгнание.

«Бизнес не сложился, нас никто по-настоящему там не ждёт», — рассказал 50-летний бывший политический консультант из Москвы Алексей, который переехал в Грузию, после того как был задержан на антивоенном митинге в столице. По словам Алексея, он вернулся, когда его финансы подошли к концу.

В июне Москва заявила, что половина всех, кто бежал в первые дни, уже вернулись. И аналитики подтверждают эти данные. Президент Владимир Путин высоко оценил возвращение предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, назвав его «хорошей тенденцией» и знаком поддержки проводимой им политики.

Возвращающиеся россияне также помогают стране справиться с западными санкциями и добиться хороших экономических показателей. По оценкам Bloomberg Economics, возвращение россиян, вероятно, добавило от одной пятой до одной трети в ежегодный экономический рост России в размере 3,6% в 2023 году.

Выгодно возвращение на родину и для многих россиян, ведь сейчас компании в России готовы предложить им лучшие возможности и условия труда, чем до 2022 года. Так, программист Евгений и его семья вернулись после примерно года проживания в Алма-Ате, когда ему поступило предложение работать в России с зарплатой и на условиях, о которых он «раньше и мечтать не мог».