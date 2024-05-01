Американский сенатор: Байден не собирается решать миграционный кризис — ему нужны нелегалы

Заявления Джо Байдена, который обещает принять меры по восстановлению контроля над южной границей США — не более чем «политическое шоу», ведь на самом деле у него уже есть все инструменты для урегулирования кризиса, но он не хочет их использовать, убеждён член сената США от штата Канзас Роджер Маршалл. Как заявил Маршалл в эфире Fox News, американскому лидеру нужны миллионы нелегалов — ведь в перспективе они смогут получить право голоса на федеральных выборах.

И снова здравствуйте! Президент Байден и мексиканский лидер Обрадор утверждают, что собираются принять меры по поводу нелегальной миграции. В своём совместном заявлении президенты сообщили, что дали своим чиновникам, ответственным за нацбезопасность, указание, цитирую, «начать совместную работу, дабы немедленно обеспечить выполнение конкретных мер, направленных на значительное сокращение числа незаконных пересечений границы, при этом гарантировав соблюдение прав человека». А между тем, Politico выпустила свежий материал с заголовком: «Байден заявил, что предпримет ещё одну попытку добиться принятия законопроекта о границе — однако, судя по всему, никаких законов пока не готовится».

А со мной на связь выходит сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл, который состоит в комитетах сената по внутренней безопасности, бюджету и сельскому хозяйству. Господин сенатор, большое вам спасибо, что этим утром к нам заглянули! Хотела бы начать с заявлений Джо Байдена и президента Мексики о том, что они разрабатывают планы по обеспечению безопасности на границе. Когда президент Обрадор в прошлый раз делал заявления, он требовал, чтобы США передали латиноамериканским странам 20 миллиардов долларов — по его словам, только так всё это можно будет остановить.

РОДЖЕР МАРШАЛЛ, член сената США от штата Канзас: Ну да. Значит, мексиканский президент АМЛО (прозвище Обрадора, образованное по первым буквам его имён и фамилии. — ИноТВ) хочет 20 миллиардов долларов, а ещё — чтобы мы отменили санкции, действующие против Кубы, да и впридачу Венесуэлы. Но любопытный момент тут, разумеется, в том, что у Джо Байдена есть и решения, которые ему позволят всё немедленно поправить, и рычаги влияния на Мексику, которые дадут возможность и с ней решить все проблемы.

Простейшие политические шаги, включая, например, режим «Оставайтесь в Мексике», устранят, наверное, половину, пятьдесят процентов проблемы. А к тому же у нас торговый оборот с Мексикой — почти 900 миллиардов, благодаря заключённому президентом Трампом торговому соглашению между США, Мексикой и Канадой; Мексика стала для нас торговым партнёром номер один. А значит у нас уже есть рычаг влияния, и Байден мог бы всё решить при помощи политических шагов.

Но его рейтинг сейчас настолько низок, что он будет просто делать вид, что всё решит. Но мы-то знаем, что цена словам Байдена так же невысока, как стоимость таблеток фентанила, которые сегодня убьют 300 человек, 300 молодых американцев.

Но почему? Почему он так поступает, господин сенатор? Мы дошли до того, что уже обсуждаем, как нелегал убил Лейкен Райли, говорим о преступлениях мигрантов, о том, как все эти нелегалы получают приоритет над гражданами США в самых разных вопросах, будь то зачисление детей в школы или обеспечение жильём. Так почему же президент Байден всё это игнорирует и не предпринимает никаких шагов для обеспечения безопасности на границе? Я не понимаю.

РОДЖЕР МАРШАЛЛ: Боюсь, что этого вам никто не объяснит, Мария — но вы абсолютно правы: Джо Байдену нужны эти 11 миллионов человек, которые пересекли границу незаконно. Мы уже видим, что муниципальные и окружные власти по всей стране собираются дать этим нелегалам право голоса, — а к тому же, сейчас ищут способ дать им возможность голосовать и на федеральных, общенациональных выборах.





Так что Байден на самом деле эту проблему решать не имеет желания. Всё это — политическое шоу, он туда поехал исключительно в рамках постановочных действий. У него ведь уже есть в арсенале нужные инструменты для того, чтобы решить проблему, простейшие политические шаги, — к примеру, применить торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой, уже это позволит всё исправить. А всё это — политическое шоу.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2024 года.