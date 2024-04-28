Midi Libre: украинцы бегут от службы за границу на надувных матрасах

10:59
Трибуны «Амали Арены» в Тампе бурными овациями встретили возвращение Сергачёва
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, который восстановился от тяжёлого повреждения, был встречен овациями болельщиков команды во время объявления состава на матч плей-фф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой».
10:54
При обстреле со стороны ВСУ в Пологах Запорожья погиб человек
В результате обстрела города Пологи в Запорожской области со стороны армии Украины погиб мужчина.
10:45
Конор Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боёв BKFC
Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал о том, что стал совладельцем кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).
10:43
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
10:40
Жители Оренбуржья получили более 1,6 млрд рублей в связи с паводком
Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводка, получили 1 млрд 644 млн рублей выплат.
10:32
Слова Тихонова о девушке-арбитре будут рассмотрены на заседании КДК
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) рассмотрит высказывания главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова после матча со «СКА-Хабаровском» на предмет дисциплинарных нарушений.
10:24
Кимаковский заявил об обнаружении тел со следами пыток в освобождённой Авдеевке
В ходе разминирования Авдеевки российские сапёры обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток.
10:24
В Казахстане опровергли сообщения о продаже Украине авиационной техники
Казахстанское государственное предприятие «Казспецэкспорт» опровергло информацию о продаже авиатехники на Украину.
10:23
В РУСАДА заявили, что самому юному проверенному на допинг спортсмену 11 лет
Начальник отдела организации тестирования РУСАДА Камила Шафеева сообщила, что самому юному спортсмену, проверенному Российским антидопинговым агентством, 11 лет.
10:10
Володин: Финляндия наказала своих граждан закрытием КПП на границе с Россией
Антироссийская политика Финляндии дорого обходится стране и наносит вред жителям республики.
10:10
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на всех ключевых точках сразу
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на всех ключевых точках сразу, заявил губернатор региона Александр Моор.
10:00
Сёмин: Осинькин здорово работает в «Крыльях Советов», но «Спартак» — другой уровень
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о потенциальном назначении наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина в московский «Спартак».
09:55
ТАСС: сапёры обезвредили десятки тысяч боеприпасов в Авдеевке
Российские сапёры обезвредили десятки тысяч боеприпасов в Авдеевке.
09:55
Сёмин предложил вернуть на пост главного тренера «Спартака» Романцева
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о потенциальных кандидатах на пост главного тренера московского «Спартака».
09:50
Мишустин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Российский премьер Михаил Мишустин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.
09:43
Авиация Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удары по объектам «Хезболлы» на южных территориях Ливана.
09:42
Кучеров догнал Малкина по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков
Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду обыграли «Флорида Пантерз» в четвёртом матче серии первого раунда Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:31
Воздушная тревога объявлена на севере Израиля
На севере Израиля объявили воздушную тревогу.
09:29
МВД России объявило в розыск депутатов Рады, экс-генпрокурора Украины и ведущих
МВД России снова объявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка, экс-генпрокурора Украины Виталия Ярему и украинского бизнесмена Сеяра Куршутова, а также телеведущих Янину Соколову, Наталью Мосейчук и активиста Геннадия Друзенко.
09:29
Месси установил два рекорда МЛС
Аргентинец Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», установил два бомбардирских рекорда лиги МЛС.
09:18
Дело о незаконном вылове на Сахалине калуги на 30 млн рублей направили в суд
На Сахалине дело двух мужчин, подозреваемых в незаконной добыче краснокнижной калуги на 30 млн рублей, направили в суд.
09:16
России принесли извинения за выключенный на чемпионате Европы по боксу гимн
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко поделилась мнением о ситуации с выключившимся гимном России на проходящем в Белграде чемпионате Европы.
09:15
Музыкантов группы «Коррозия металла» задержали за нацистскую символику
Музыкантов группы «Коррозия металла» задержали в Нижнем Новгороде, на них составили протоколы о демонстрации нацистской символики.
08:59
В подполье сообщили об ударе по городу Шостка в Сумской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе в городе Шостка Сумской области Украины.
08:57
В Оренбургской области от воды освободилось 794 дома и 1142 участка за сутки
В Оренбургской области за сутки от воды освободилось 794 жилых дома и 1142 участка.
08:56
Никита Кучеров вышел на 21-е место по очкам в плей-офф НХЛ
Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду обыграли «Флорида Пантерз» в четвёртом матче серии первого раунда Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:48
Reuters: Илон Маск отправился с визитом в Китай
Американский бизнесмен Илон Маск отправился с визитом в Китай.
08:46
Василевский обошёл Гашека по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на первое место среди европейских вратарей по числу побед в Кубке Стэнли.
08:37
Воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу.
08:36
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсонской области
В подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры.
08:36
Варламов повторил клубный рекорд «Айлендерс» 40-летней давности в плей-офф НХЛ
«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:31
РИА Новости: западные СМИ блокируют информацию из новых регионов России
Европейские СМИ подвергают блокировке информацию своих же журналистов, получаемую из новых российских регионов.
08:28
Брата 12-го фигуранта дела о «Крокусе» ранее арестовывали за хулиганство
Брата 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Джумохона Курбонова Сухроба ранее арестовывали за мелкое хулиганство на 15 суток.
08:26
Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Флорида Пантерз» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:21
Сербский доброволец пожаловался на отсутствие выплат за два ранения в зоне СВО
Сербский доброволец Александр Йокич пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, полученных в ходе участия в спецоперации на Украине.
08:16
WAFA: армия Израиля провела ночные рейды на Западном берегу реки Иордан
Военные Израиля ночью устроили рейды на Западном берегу реки Иордан.
08:16
Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» выиграть первый матч в серии плей-офф НХЛ с «Флоридой»
Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду обыграли «Флорида Пантерз» в четвёртом матче серии первого раунда Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:07
WP: Зеленский занизил число потерь в рядах ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых
Владимир Зеленский занизил число погибших военных ВСУ, когда в феврале сказал о 31 тыс. убитых солдат, чтобы не отпугнуть украинцев, мобилизуемых в армию.
07:55
Губернатор Шапша: три БПЛА упало в районе нефтебазы в Людинове Калужской области
Три БПЛА упало ночью в районе нефтебазы в городе Людиново, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.
07:48
В украинском Николаеве повреждён объект теплогенерации
Глава региональной военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что в Николаеве был повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры.
07:45
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился и составил 870 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 16 см и составляет 870 см.
07:32
NBC: Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена
Режиссёр Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании американского лидера США Джо Байдена.
07:18
Отбой режима опасности атаки БПЛА объявили в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене режима опасности атаки БПЛА в регионе.
07:13
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе.
07:10
Минобороны: за ночь над российскими регионами нейтрализовано 17 БПЛА ВСУ
Дежурными средствами ПВО над территориями Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областей было уничтожено и перехвачено 17 украинских БПЛА.
06:57
Science Alert: на Марсе запечатлели образования, похожие на «пауков»
Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки поверхности Марса, на которых можно увидеть образования, похожие на «пауков».
06:44
Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Абатское поднялся до 1208 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за трое суток поднялся почти на 1 м и составляет 1208 см.
06:34
Al Jazeera: ЦАХАЛ наносит авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в Газе
Авиация Израиля наносит удары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа.
06:17
Глава БАПОР считает, что Израиль готовит крупномасштабную военную операцию в Рафахе
Израиль ведёт подготовку к крупномасштабной военной операции в городе Рафахе на юге сектора Газа.
06:15
Глава района: ряд сёл Харьковской области опустели из-за постоянных обстрелов ВСУ
Ряд освобождённых российскими силами сёл в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.