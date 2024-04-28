Midi Libre: украинцы бегут от службы за границу на надувных матрасах

Украинцы призывного возраста готовы рискнуть жизнью, лишь бы избежать отправки на фронт, рассказывает Midi Libre. После ужесточения закона о мобилизации всё больше мужчин бегут за границу, переплывая реки с помощью подручных средств.

После ужесточения закона о мобилизации и отказе в консульских услугах мужчинам призывного возраста всё больше украинцев спешат покинуть свою страну, пишет Midi Libre. Зачастую они готовы рискнуть жизнью, чтобы избежать отправки на фронт.

По данным румынских властей, тысячи уклонистов уже пересекли ледяную реку Тиса на границе с Украиной, используя надувные матрасы и лодки. Стремлением людей к свободе пользуются аферисты, которые за большую плату якобы договариваются с пограничниками, а сами только предоставляют жилеты и самодельные плоты.

Множество украинцев также пытаются сбежать в Молдавию, переплыв через Днестр. В среду там задержали 30-летнего мужчину на надувном матрасе, который объяснил, что уже перевёл $2 тыс. проводнику. Ожидается, что в ближайшие месяцы число бегущих с Украины за границу продолжит расти.