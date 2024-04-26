LCI Оригинал

Французский генерал: хватит обвинять Запад — свои проблемы Украины должна решить сама

Материал представлен в переводе ИноТВ
Киеву надо перестать оправдывать свои неудачи недостаточной поддержкой Запада, считает французский генерал Доминик Тренкан. В эфире LCI он напомнил об избирательной мобилизации на Украине и призвал либо идти воевать, либо начать переговоры.

ДОМИНИК ТРЕНКАН, генерал, бывший глава военной миссии Франции: Послушайте, я считаю, что по существу нужно ставить всё на свои места. К Западу предъявляют требования, и часто Украина критикует Запад: вы поставляете недостаточно оружия, недостаточно денег и так далее. Западные страны, и в частности США, поставляют оружие, но проблема также в солдатах  а их должна предоставить Украина.

Я приведу простые цифры: в 1914 году во Франции проживало столько же людей, сколько на Украине сейчас. На фронт отправились четыре миллиона мужчин. А здесь сколько?
 
ВЕДУЩАЯ: 300 тысяч.
 
ДОМИНИК ТРЕНКАН: 300 тысяч. Вот какой разрыв. Когда нападают на твою страну, какие нужно принять меры, чтобы её защитить?
 
ВЕДУЩАЯ: По вашему мнению, это хорошие меры?
 
ДОМИНИК ТРЕНКАН: Повторюсь, такие меры избирательны: призывают от 27 до 25 лет. Людей от 18 до 25 лет не мобилизуют. Так что такие меры избирательны.
 
Я думаю, что пора прекратить обвинять, и иногда я слышу, в том числе на этой программе: Европа делает недостаточно, недостаточно, недостаточно… Извините, украинцы, но нужно воевать. Или нужно решить, что в Донбассе терять мужчин не будем, что прекращаем воевать и переходим к переговорам. Но это должны решить украинцы, не мы.
 
Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года.
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источник
LCI Франция Европа
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армия военнослужащие Запад мобилизация оружие переговоры спецоперация России на Украине Украина
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