Киеву надо перестать оправдывать свои неудачи недостаточной поддержкой Запада, считает французский генерал Доминик Тренкан. В эфире LCI он напомнил об избирательной мобилизации на Украине и призвал либо идти воевать, либо начать переговоры.

ДОМИНИК ТРЕНКАН, генерал, бывший глава военной миссии Франции: Послушайте, я считаю, что по существу нужно ставить всё на свои места. К Западу предъявляют требования, и часто Украина критикует Запад: вы поставляете недостаточно оружия, недостаточно денег и так далее. Западные страны, и в частности США, поставляют оружие, но проблема также в солдатах — а их должна предоставить Украина.

Я приведу простые цифры: в 1914 году во Франции проживало столько же людей, сколько на Украине сейчас. На фронт отправились четыре миллиона мужчин. А здесь сколько?

ВЕДУЩАЯ: 300 тысяч.

ДОМИНИК ТРЕНКАН: 300 тысяч. Вот какой разрыв. Когда нападают на твою страну, какие нужно принять меры, чтобы её защитить?

ВЕДУЩАЯ: По вашему мнению, это хорошие меры?

ДОМИНИК ТРЕНКАН: Повторюсь, такие меры избирательны: призывают от 27 до 25 лет. Людей от 18 до 25 лет не мобилизуют. Так что такие меры избирательны.

Я думаю, что пора прекратить обвинять, — и иногда я слышу, в том числе на этой программе: Европа делает недостаточно, недостаточно, недостаточно… Извините, украинцы, но нужно воевать. Или нужно решить, что в Донбассе терять мужчин не будем, что прекращаем воевать и переходим к переговорам. Но это должны решить украинцы, не мы.