Французский генерал: хватит обвинять Запад — свои проблемы Украины должна решить сама
ДОМИНИК ТРЕНКАН, генерал, бывший глава военной миссии Франции: Послушайте, я считаю, что по существу нужно ставить всё на свои места. К Западу предъявляют требования, и часто Украина критикует Запад: вы поставляете недостаточно оружия, недостаточно денег и так далее. Западные страны, и в частности США, поставляют оружие, но проблема также в солдатах — а их должна предоставить Украина.
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