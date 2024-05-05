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Express: украинцы не хотят воевать, а помощь США ещё не пришла

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Украинской армии по-прежнему не хватает солдат: мужчины отказываются воевать и уезжают из страны, рассказывает Express. Новый пакет помощи США ещё не поступил, поэтому ВСУ продолжает не хватать вооружения, оборонительные линии не до конца готовы, а Россия добилась тактического успеха.
Express: украинцы не хотят воевать, а помощь США ещё не пришла
AP

На украинском фронте ВСУ находится в тяжёлом положении: множество мужчин отказываются идти воевать, при этом помощь США пока не дошла, пишет Express. В истощённой армии не хватает вооружения, а Россия в ходе летнего наступления грозит отобрать ещё больше территории.

Главком Александр Сырский признал в Telegram, что «ситуация на фронте ухудшилась», а российские войска добились тактического успеха. Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Эд Арнольд в интервью Euronews указал, что главной проблемой для Украины стали не до конца готовые оборонительные линии.
 
Служащий в ВСУ Александр Матяш заявил, что армии не хватает солдат. «В начале войны нас было 38 миллионов, но слишком много людей уехало, — подчеркнул военный. — Некоторые из них не хотят воевать, некоторые не могут». По его словам, при больших потерях на фронте защитить Украину уже не получится.
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источник
Express Германия Европа
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