Украинской армии по-прежнему не хватает солдат: мужчины отказываются воевать и уезжают из страны, рассказывает Express. Новый пакет помощи США ещё не поступил, поэтому ВСУ продолжает не хватать вооружения, оборонительные линии не до конца готовы, а Россия добилась тактического успеха.

На украинском фронте ВСУ находится в тяжёлом положении: множество мужчин отказываются идти воевать, при этом помощь США пока не дошла, пишет Express. В истощённой армии не хватает вооружения, а Россия в ходе летнего наступления грозит отобрать ещё больше территории.

Главком Александр Сырский признал в Telegram, что «ситуация на фронте ухудшилась», а российские войска добились тактического успеха. Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Эд Арнольд в интервью Euronews указал, что главной проблемой для Украины стали не до конца готовые оборонительные линии.

Служащий в ВСУ Александр Матяш заявил, что армии не хватает солдат. «В начале войны нас было 38 миллионов, но слишком много людей уехало, — подчеркнул военный. — Некоторые из них не хотят воевать, некоторые не могут». По его словам, при больших потерях на фронте защитить Украину уже не получится.