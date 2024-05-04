Independent: превосходство России в живой силе и оружии приближает неминуемое падение Часов Яра

Российские войска активно атакуют украинские позиции в «жизненно важном городе» Часов Яр, пишет The Independent. По словам издания, даже представители Киева признают, что уход ВСУ с этих позиций — это лишь вопрос времени.

ВСУ ведут отчаянную борьбу за удержание Часов Яра. Российские войска активно наступают, надеясь выбить противника из «жизненно важного города» в ближайшие недели, пишет The Independent.

Благодаря тому, что этот населённый пункт находится на возвышенности, его захват позволит российской армии с большей точностью наносить удары по украинским военным в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке. Успешное взятие города также приблизит Кремль к полному контролю над Донецкой областью, рассуждает издание.

По его словам, Москва воспользовалась резким сокращением американских поставок оружия Киеву, отбив Авдеевку. В то время как украинцам всё чаще приходится полагаться на дроны, российская армия наносит удар по позициям ВСУ, используя «кажущиеся бесконечными» запасы артиллерийских боеприпасов, ракет, реактивных снарядов и авиабомб весом до полутора тонн.

«Наша проблема очень простая: у нас нет оружия», — признался в недавнем интервью замглавы украинской разведки Вадим Скибицкий. По его словам, превосходство России в живой силе и огромных запасах оружия и боеприпасов означает, что, как и в случае с Авдеевкой, падение Часов Яра — это только «вопрос времени».