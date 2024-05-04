Independent: превосходство России в живой силе и оружии приближает неминуемое падение Часов Яра

22:15
Матыцин: Федерации спортивной борьбы показывает пример, как нужно отстаивать спортивные интересы России
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что работа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) является примером того, как нужно отстаивать интересы страны на мировой арене.
22:01
В «Грузинской мечте» заявили о двойных стандартах Запада в отношении Тбилиси
Западные страны руководствуются двойными стандартами в отношении властей Грузии, заявил депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили.
21:54
Тренер Андреевой: Мирра может стать одной из лучших теннисисток на планете
Чемпионка Уимблдона и тренер 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес высказалась о своей подопечной.
21:49
Минфин Турции ожидает, что в мае уровень инфляции превысит 70%
Инфляция в Турции в мае превысит 70%, после чего начнёт снижаться, считает турецкий министр финансов Мехмет Шимшек.
21:39
«Реал» стал чемпионом Испании в 36-й раз
Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании по футболу сезона-2023/24.
21:36
Благодатный огонь доставили из Иерусалима на Кубань
Благодатный огонь из Иерусалима доставили на Кубань, лампадки со священным огнём отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений.
21:30
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменён, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
21:28
Покер Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон» в АПЛ
«Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
21:27
«Краснодар» потерял очки в матче с «Ахматом» в 27-м туре РПЛ
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:25
FT: второй президентский срок Трампа положит конец доминированию Запада в мире
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ознаменует конец доминирования Запада на мировой арене, Европе следует быть готовой к этому, пишет газета Financial Times.
21:18
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
21:09
Плющенко: многие восприняли моё решение о работе тренером так, будто я пришёл поиграться
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его решение о начале тренерской карьеры было осознанным.
21:05
Военные следователи в ДНР возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе
Офицеры Главного военного следственного управления СК по объединённой группировке войск возложили в Торезе (ДНР) цветы к памятнику жертвам фашизма.
20:58
BZ-Berlin: пожар на заводе Diehl начался на закрытой и охраняемой территории
Экстренные службы работают на месте пожара на заводе в Берлине целые сутки, может пройти несколько дней, прежде чем они смогут войти в сгоревшее здание, сообщает портал BZ-Berlin.
20:54
Петросян: именно с Тутберидзе я почувствовала, что могу чего-то добиться
Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе.
20:43
«Военная хроника»: Красногоровский огнеупорный завод взят под контроль ВС России
Под полный контроль войск России перешёл Красногоровский огнеупорный завод в ДНР, а также часть прилегающей территории, сообщает «Военная хроника».
20:40
Брат Захаряна: первые два месяца Арсену было очень тяжело в «Реал Сосьедад»
Артур Захарян, брат полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, как тот адаптировался в клубе из Испании.
20:27
WP: выставкой техники НАТО Россия направляет сигнал о неизбежности своей победы
Выставка трофейной военной техники стран НАТО и Украины в Москве служит сигналом, что победа России, которая борется со всем коллективным Западом, неизбежна, пишет The Washington Post.
20:24
Бетербиев: искренне не хотел, чтобы предстоящий бой с Биволом был отложен
Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев прокомментировал информацию о переносе боя с Дмитрием Биволом из-за травмы.
20:17
На Эльбрусе нашли двух потерявшихся в снегопад туристов из Москвы
Спасатели нашли на Эльбрусе двух туристов, которые потерялись во время снегопада и не смогли вернуться обратно. Стихия застала двоих мужчин на высоте 5 тыс. м.
20:08
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Майами «Формулы-1»
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Майами «Формулы-1».
19:58
Акция «Бессмертный полк» прошла в аргентинских городах
Акция «Бессмертный полк» состоялась в нескольких городах Аргентины.
19:56
«Монако» без Головина победил «Клермон» в чемпионате Франции
«Монако» победил «Клермон» в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.
19:47
Генерал Гомар: Франция сейчас не готова участвовать в украинском конфликте
Франция сейчас не готова участвовать в украинском конфликте, потому что у неё нет запасов вооружения, считает французский генерал Кристоф Гомар, кандидат на выборах в Европарламент от республиканцев.
19:46
В Минобороны Украины признали, что ведомство потеряло доверие граждан
Министерство обороны Украины потеряло доверие населения, а восстановить репутацию почти невозможно.
19:40
Винер сравнила Кубок сильнейших с чемпионатом мира по художественной гимнастике
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что московский Кубок сильнейших по уровню мастерства участниц превзошёл чемпионаты мира.
19:30
Карасин: уничтожение русских в Донбассе могло стать причиной розыска Зеленского
Причиной для объявления Россией Владимира Зеленского в розыск могли стать его решения, направленные на уничтожение русских людей в Донбассе, считает сенатор Григорий Карасин, занимающий пост председателя комитета Совфеда по международным делам.
19:26
Финал Пути регионов Кубка России состоится 14 мая
Стала известна дата финала Пути регионов Кубка России по футболу сезона-2023/24.
19:23
В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четырёх украинских регионах.
19:16
Шор: в аэропорту Кишинёва безосновательно проверяют пассажиров из России
В аэропорту Кишинёва силовики без всяких на то оснований проводят проверки пассажиров из России, сообщил лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор.
19:13
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Крыму
Пожарные смогли ликвидировать открытое горение на одноэтажном складе в крымском селе Белоглинка.
19:10
Бах: мы пытаемся объединить мир путём спортивных соревнований
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, возможно ли соблюдение олимпийского перемирия во время Игр в Париже.
19:05
Express: утечка записей видеосовещаний бундесвера — унижение для немецкой армии
Командование немецкой армии допустило утечку записей секретных видеосовещаний, что стало унижением для элиты бундесвера.
19:03
В Москве арестована лидер запрещённой секты «Фалуньгун»
Суд в Москве отправил под арест лидера запрещённой в России секты «Фалуньгун»* Наталью Миненкову. Накануне в столице были задержаны четверо адептов движения.
18:56
В Крыму призвали Запад прислушаться к позиции литовского политика Вайткуса
Странам Запада нужно прислушаться к словам кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса о принадлежности Крыма, его позиция отражает действительность, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
18:56
«Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов» в игре 27-го тура РПЛ
«Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:47
«Хезболла» обстреляла радиолокационную станцию Израиля на высотах Шебаа
Бойцы ливанского движения «Хезболла» на высотах Шебаа вывели из строя израильскую радиолокационную станцию.
18:41
На выставке «Россия» в Москве побывал 12-миллионный гость
На выставке «Россия» побывал 12-миллионный гость, им стала жительница Ивановской области Ксения Юшкова, она прибыла на форум с мужем Павлом и сыновьями Павлом и Дмитрием. Семья получила в подарок сертификат на путешествие «Открой Тульскую область» по знаковым местам региона.
18:39
Гимнастка Крамаренко заявила, что скучает по международным стартам
Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала, что скучает по международным стартам.
18:33
Сотрудники МЧС локализовали пожар в Крыму на площади 1000 квадратных метров
Сотрудники МЧС России локализовали пожар на складе в Крыму на площади 1 тыс. кв. м.
18:26
Кабмин постановил создать комиссию по противодействию нелегальной занятости
Российское правительство постановило создать комиссию субъектов государства по противодействию нелегальной занятости.
18:24
World Aquatics назначила комиссию из пяти человек для рассмотрения дела китайских пловцов
Международная федерация плавания (World Aquatics) назначила комиссию из пяти человек для рассмотрения допингового дела 23 китайских пловцов.
18:21
В России объявили в розыск бывшего и. о. министра обороны Украины Михаила Коваля
Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины, объявлен в розыск Министерством внутренних дел России.
18:15
«Здоровое Отечество» при поддержке выставки «Россия» организует спортпарад к 105-летию с момента его первого проведения
Движение «Здоровое Отечество» при поддержке выставки «Россия» организует 25 мая на ВДНХ спортивный парад-шествие, приуроченный к 105-летию с момента его первого проведения.
18:11
Таймазова и Халмурзаев выступят на турнире Большого шлема по дзюдо в Астане
Россияне Хасан Халмурзаев и Мадина Таймазова выступят на турнире Большого шлема по дзюдо в Астане.
18:09
В вузе Чада заявили, что готовы начать преподавание русского языка для студентов
Университет Нджамены в Чаде выразил готовность начать обучать студентов русскому языку.
18:07
Мэр Лондона Садик Хан впервые в истории избрался на третий срок
Член Лейбористской партии Британии Садик Хан в третий раз избран мэром Лондона. Как сообщает Sky News, действующий мэр набрал 43,7% голосов, его соперница из Консервативной партии Сьюзан Холл получила 32,6%.
18:01
Самолёт с Благодатным огнём из Иерусалима вылетел из Тель-Авива в Москву
Самолёт с Благодатным огнём из Иерусалима вылетел из Тель-Авива в Москву. Об этом сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного (ФАП).
17:58
Полиция Германии начала расследование пожара на заводе Diehl в Берлине
Полиция Германии начала расследование пожара на металлургическом заводе Diehl Metal Applications, который произошёл 3 мая. Следственные действия находятся на начальном этапе, так как тушение всё ещё продолжается.
17:56
Менеджер Бивола: надеемся, что бой с Бетербиевым всё-таки состоится
Вадим Корнилов, менеджер Дмитрия Бивола, высказался о переносе поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу с Артуром Бетербиевым.