Weekly Blitz: Запад затягивает украинский конфликт ради наживы оборонного комплекса
Западный ВПК оказывает давление на политиков, включая Байдена и его администрацию, чтобы поддерживать жизнь в «дойной корове» благодаря затягиванию конфликта на Украине, пишет Weekly Blitz. Большинство западных лидеров получают свою долю из выделенных для Киева средств. Зеленский и его неонацистские пособники также наживаются на западной помощи, поэтому выступают категорически против мирных переговоров. Им нет дела до того, что на поле боя погибнут ещё сотни тысяч украинцев, а в стране останутся жить только вдовы и сироты.
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