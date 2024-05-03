Немецкий генерал: главная проблема Украины — нехватка солдат, а не техники
На Украине хотят ещё раз повысить давление, новые законы по мобилизации были приняты. В ближайшее время, 18 мая, они также вступят в силу. Вы говорили, что Зеленский сделал всё. Но именно в этом и вопрос — действительно ли он всё сделал? Потому что эта тема оставалась спорной, в том числе среди военных, на протяжении месяцев.
РОЛАНД КАТЕР, генерал-лейтенант бундесвера в отставке: Я думаю, сложность заключается не в осуществлении. Пару дней назад здесь, у вас в студии, я, возможно, несколько неудачно выразился, когда спровоцировал впечатление, что я бы призывал Германию в принудительном порядке отправлять на Украину русских мужчин и женщин. Это полнейший бред. Мы должны иметь дело с принципом добровольности, и это может работать только на добровольной основе.
Потому что это крайне сложный политический, юридический вопрос — как людей, которые бежали из страны или по другим причинам находятся в других государствах, не только в Германии, — как завлечь их на Украину. Я думаю, воплотить это в жизнь — в этом заключается проблема. И вопрос в том, достаточно ли персонала есть на самой Украине? Молодых людей, тактически грамотных, хорошо обученных, которые могли бы стать там поддержкой. Именно в этом я вижу на данный момент главную проблему.
То есть необходимо не больше оружия, а больше солдат?
РОЛАНД КАТЕР: Да, сейчас надо больше персонала.
Спасибо большое за вашу оценку ситуации.
Дата выхода в эфир 03 мая 2024 года.
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