Украине сейчас не хватает в первую очередь солдат, считает генерал бундесвера в отставке Роланд Катер. В эфире Welt он подчеркнул, что завлечь на Украину людей, которые бежали оттуда в другие страны, будет нелегко и в этом на данный момент состоит основная проблема Киева. Вопрос в том, сможет ли он обеспечить армию новыми хорошо обученными людьми.

На Украине хотят ещё раз повысить давление, новые законы по мобилизации были приняты. В ближайшее время, 18 мая, они также вступят в силу. Вы говорили, что Зеленский сделал всё. Но именно в этом и вопрос — действительно ли он всё сделал? Потому что эта тема оставалась спорной, в том числе среди военных, на протяжении месяцев.

РОЛАНД КАТЕР, генерал-лейтенант бундесвера в отставке: Я думаю, сложность заключается не в осуществлении. Пару дней назад здесь, у вас в студии, я, возможно, несколько неудачно выразился, когда спровоцировал впечатление, что я бы призывал Германию в принудительном порядке отправлять на Украину русских мужчин и женщин. Это полнейший бред. Мы должны иметь дело с принципом добровольности, и это может работать только на добровольной основе.

Потому что это крайне сложный политический, юридический вопрос — как людей, которые бежали из страны или по другим причинам находятся в других государствах, не только в Германии, — как завлечь их на Украину. Я думаю, воплотить это в жизнь — в этом заключается проблема. И вопрос в том, достаточно ли персонала есть на самой Украине? Молодых людей, тактически грамотных, хорошо обученных, которые могли бы стать там поддержкой. Именно в этом я вижу на данный момент главную проблему.

То есть необходимо не больше оружия, а больше солдат?

РОЛАНД КАТЕР: Да, сейчас надо больше персонала.

Спасибо большое за вашу оценку ситуации.

Дата выхода в эфир 03 мая 2024 года.