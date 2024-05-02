Welt: Украина опоздала со своим решением по мобилизации

Украина не выполнила своё «домашнее задание» должным образом, отмечает немецкий телеканал Welt. Вопрос о мобилизации слишком долго обсуждался в стране по внутриполитическим причинам, а решение по нему не принималось. Теперь оно явно запоздало: потребуется время, чтобы обучить новых рекрутов, а это уже проблема для Украины, убеждён эксперт по безопасности Нико Ланге.

Владимир Зеленский сейчас настоятельно требует новых вооружений и постоянно настаивает на системах противовоздушной обороны от Запада. В то же время мобилизация на Украине проходит очень вяло. В какой степени правительству следовало бы посоветовать не пренебрегать собственным «домашним заданием»?

НИКО ЛАНГЕ, эксперт по безопасности: И то, и другое верно. Противовоздушная оборона — это большая проблема, и она остаётся слабым местом. Русские беспощадно пользуются этим, а украинские войска на фронте не могут обороняться от планирующих бомб и большого количества беспилотников. Поэтому мы обязательно должны помочь и сделать это поскорее. В любом случае, точно не дожидаться, пока Россия добьётся новых успехов, и уже тогда поставлять снаряжение.

К сожалению, мобилизация на Украине очень долго обсуждалась по внутриполитическим причинам, в то время как решение по ней не принималось. Все вопросы законны. Как долго продлится обучение? Насколько это обучение хорошее? Не будут ли солдаты просто переброшены на фронт? Очень важно, чтобы в демократическом обществе велись такие дискуссии. Но ясно, что теперь решение слишком запоздало и потребуется время, чтобы обучить рекрутов, а это уже проблема для Украины. Украина в этом вопросе, к сожалению, не выполнила своё домашнее задание как следует и теперь должна очень срочно исправляться.

Это была оценка эксперта по безопасности Нико Ланге, большое спасибо за разговор.

Дата выхода в эфир 02 мая 2024 года.