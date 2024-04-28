Американский генерал: русские научились успешно наступать, а в бою это самое важное

В интервью CNN генерал армии США в отставке Марк Хёртлинг признал, что российские войска извлекли полезный опыт из двух лет противоборства на Украине, что позволяет им успешно проводить не только оборонительные, но и наступательные операции. А захват территории, по его словам, является ключевым фактором в любом конфликте.

МАРК ХЁРТЛИНГ, генерал армии США в отставке: Во-первых, что касается оружия. Украинцы ждут комплексы ПВО, артиллерийские системы и дальнобойные артиллерийские системы, чтобы продолжать поражать цели в глубине российских оборонительных позиций. Но они также нуждаются — и это то, за чем некоторые из нас следили в течение последних нескольких месяцев, — в мобилизации большего количества солдат.

Они находятся на поле боя два с половиной года, что вызывает невероятную усталость и психологический ущерб. И сама тяжесть пребывания в окопах, на передовой действительно серьёзно сказывается на моральном духе. Мистер Зеленский недавно принял новый закон о мобилизации, который будет иметь решающее значение.





Кроме того, я наблюдаю за российской стороной. Они мобилизовали больше сил. Они извлекли много уроков из первых двух лет этого противоборства. У них получаются хорошие оборонительные, а в некоторых случаях и наступательные операции, потому что украинцы не остановили их из-за отсутствия оружия.





В течение следующих нескольких недель мы увидим некоторую стабилизацию фронта. И затем потенциально Украина сможет не только мобилизовать новых солдат, обучить их, привлечь к наступательным операциям и дать им возможность отбить позиции.





Именно этого я жду, потому что, по правде говоря, — и знаю, что некоторые из моих товарищей-артиллеристов меня упрекнут, — артиллерия и системы дальнего действия не выигрывают войну. Необходимо наступать и захватывать территорию.





Украинцам не удалось добиться значительного продвижения, которое им необходимо. Часть территории они уступили России. На мой взгляд, для этого (возвращения утраченных позиций) потребуется больше общевойсковых операций и манёвров.