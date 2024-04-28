CNN: пока Россия продвигается вперёд, Украину критикуют за искажение информации об обстановке на фронте

Российская армия добивается успехов на восточном фронте. По мере этого продвижения в адрес украинского военного руководства все чаще звучат обвинения в том, что оно предоставляет «нереалистичные данные» о ситуации на поле боя, сообщает CNN.

Войска Владимира Путина добились дальнейших успехов, по крайней мере, в трёх точках восточного фронта Украины, в том числе на севере Харьковской области. Последнее развитие событий отражает новый темп боевых действий после ухода ВСУ из Авдеевки, пишет CNN.

По словам телеканала, тактические наступления российской армии теперь происходят ежедневно. Как правило, это «скромные» продвижения — от сотен метров до километра, — но они происходят в нескольких местах одновременно.

Смена траектории боевых действий имеет свои причины. Российские военные пользуются тем, что ВСУ испытывают нехватку в оружии, которое США обещают поставить в ближайшее время, и живой силе, утверждается в статье.

Между тем по мере роста потери территории на Украине всё чаще звучит критика в адрес вооружённых сил. Блогеры обвиняют военное руководство в том, что оно предоставляет «нереалистичные данные» в своих сводках о ситуации на поле боя, обращает внимание CNN.

В частности, авторы одного из проукраинских Telegram-каналов заявили, что Киев не раскрывает действительную ситуацию в селе Соловьёво. «Можно хоть миллиард раз повторять, что две трети села находятся под контролем ВСУ, но реальная картина совершенно иная», — отмечается в блоге.