CNN: пока Россия продвигается вперёд, Украину критикуют за искажение информации об обстановке на фронте
Войска Владимира Путина добились дальнейших успехов, по крайней мере, в трёх точках восточного фронта Украины, в том числе на севере Харьковской области. Последнее развитие событий отражает новый темп боевых действий после ухода ВСУ из Авдеевки, пишет CNN.
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