Sky News: Британия рассчитывает догнать Россию в гиперзвуковой гонке к 2030 году

Лондон планирует создать для своей армии собственную гиперзвуковую крылатую ракету. Британские власти, которым приходится догонять лидеров в разработке этой технологии, включая Россию и Китай, надеются, что им удастся поставить новую систему на вооружение к концу десятилетия, передаёт Sky News.

Британия планирует вооружить свою армию собственной гиперзвуковой крылатой ракетой. Военному руководству страны приходится догонять Китай, Россию и США в разработке оружия, способного летать со скоростью выше 5 Маха, что в пять раз превышает скорость звука, Sky News.

Минобороны хочет, чтобы ракета проектировалась и изготавливалась в Соединённом Королевстве. Ведомство рассчитывает принять её на вооружение к 2030 году, но, поскольку планы находятся ещё на ранней стадии, пока ещё не решёно, будет ли она запускаться с суши, с моря или с воздуха, отмечается в статье.

Баллистические ракеты также могут достигать гиперзвуковых скоростей. Однако они не отличаются повышенной манёвренностью и обычно имеют фиксированную траекторию, в то время как траектория гиперзвукового оружия может быть изменена после запуска, что затрудняет его уничтожение, поясняет телеканал.

США, Россия и Китай являются основными игроками в гиперзвуковой гонке. Но другие страны, включая КНДР, заявляют, что также успешно провели испытания такого оружия, обращает внимание Sky News.