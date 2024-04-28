Sky News: Британия рассчитывает догнать Россию в гиперзвуковой гонке к 2030 году
Британия планирует вооружить свою армию собственной гиперзвуковой крылатой ракетой. Военному руководству страны приходится догонять Китай, Россию и США в разработке оружия, способного летать со скоростью выше 5 Маха, что в пять раз превышает скорость звука, Sky News.
Ссылки по теме
-
La Nouvelle Tribune: Россия использует «Цирконы» в качестве стратегического сдерживания
-
CNN: в попытке угнаться за Россией США испытали новую гиперзвуковую ракету
-
Макгрегор: прошло то время, когда США могли безнаказанно бомбить другие страны
-
Экс-аналитик ЦРУ: Запад смеялся над планами русских создать гиперзвуковое оружие — теперь никому не смешно