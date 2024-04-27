Несмотря на одобренную военную помощь Вашингтона, армия Киева продолжает испытывать серьёзные трудности с пополнением личного состава. Местные власти пытаются решить эту проблему, но их непопулярные предложения грозят расколоть «поразительную сплочённость» украинского общества, пишет The Washington Times.

После нескольких месяцев споров конгресс США одобрил крайне необходимую военную помощь Украине в размере $61 млрд. Но по горькой иронии судьбы, ВСУ может не хватить солдат, чтобы укомплектовать новую технику, пишет The Washington Times.

Правительство Зеленского испытывает серьёзные трудности с пополнением армии. Её кадровый голод растёт, в то время как более крупные и лучше вооружённые российские войска продолжают наступление, отмечает издание.

Былой патриотизм и большое число добровольцев первых дней конфликта остались в прошлом. Уставшим войскам нужен отдых, но вопрос с призывом на военную службу представляет политическую опасность для украинских властей, подчёркивается в статье.

С начала конфликта в ЕС уехали порядка 860 тыс. украинцев призывного возраста. Киеву очень хочется привлечь их к военной службе, хотя вопрос о том, как заманить соотечественников обратно, остаётся открытым.

МИД Украины объявил, что посольства будут отказывать предоставлять услуги военнообязанным согражданам, живущим за рубежом и не желающим возвращаться на родину. Эта инициатива вызвала негодование у оппозиции и правозащитников, которые объявили её «неработающей». Кроме того, она поставила под угрозу «поразительную сплочённость и решимость украинского общества», считает The Washington Times.