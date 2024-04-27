Washington Times Оригинал

Washington Times: проблемы с набором в ВСУ создают политическую опасность для Киева

Материал представлен в переводе ИноТВ
Несмотря на одобренную военную помощь Вашингтона, армия Киева продолжает испытывать серьёзные трудности с пополнением личного состава. Местные власти пытаются решить эту проблему, но их непопулярные предложения грозят расколоть «поразительную сплочённость» украинского общества, пишет The Washington Times.
Washington Times: проблемы с набором в ВСУ создают политическую опасность для Киева
AP
После нескольких месяцев споров конгресс США одобрил крайне необходимую военную помощь Украине в размере $61 млрд. Но по горькой иронии судьбы, ВСУ может не хватить солдат, чтобы укомплектовать новую технику, пишет The Washington Times.
 
Правительство Зеленского испытывает серьёзные трудности с пополнением армии. Её кадровый голод растёт, в то время как более крупные и лучше вооружённые российские войска продолжают наступление, отмечает издание.
 
Былой патриотизм и большое число добровольцев первых дней конфликта остались в прошлом. Уставшим войскам нужен отдых, но вопрос с призывом на военную службу представляет политическую опасность для украинских властей, подчёркивается в статье.
 
С начала конфликта в ЕС уехали порядка 860 тыс. украинцев призывного возраста. Киеву очень хочется привлечь их к военной службе, хотя вопрос о том, как заманить соотечественников обратно, остаётся открытым.
  
МИД Украины объявил, что посольства будут отказывать предоставлять услуги военнообязанным согражданам, живущим за рубежом и не желающим возвращаться на родину. Эта инициатива вызвала негодование у оппозиции и правозащитников, которые объявили её «неработающей». Кроме того, она поставила под угрозу «поразительную сплочённость и решимость украинского общества», считает The Washington Times.
 
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источник
Washington Times США Северная Америка
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