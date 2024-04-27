Newsweek: бельгийские F-16 передадут Украине к концу года

Бельгийские власти заявили, что сделают «всё возможное», чтобы ВСУ как можно скорее получила истребители F-16. Впрочем, по словам чиновников, Брюссель сможет передать Киеву самолёты только к концу года, передаёт Newsweek.

Представители бельгийского правительства объявили, что собираются ускорить поставку Украине истребителей F-16 Fighting Falcon. Премьер Александр Де Кроо и министр обороны Людивин Дедондер заявили, что ВСУ получит самолёты к концу 2024 года, передаёт Newsweek.

Ранее несколько стран обещали, что передадут киевскому режиму неразглашённое число истребителей американского производства. При этом сначала Брюссель говорил, что самолёты не доберутся до Украины раньше 2025 года, но, по словам чиновник, теперь Бельгия «усердно работает» над тем, чтобы доставка состоялась как можно скорее.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы поставить самолёты к концу года», — заявила Дедондер. «Я хочу внести ясность: наша собственная безопасность не будет поставлена под угрозу», — добавила она.

Однако бельгийские F-16, возможно, будут не первыми, которые поступят на службу украинских ВВС. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что истребители этого типа появятся на фронте уже в июне, обращает внимание Newsweek.