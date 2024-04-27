Hill: у американцев нет согласия по вопросу помощи Украине

Американцы разделились во мнении относительно того, следует ли Соединённым Штатам продолжать оказывать Украине помощь в войне с Россией, несмотря на то, что конгресс недавно принял соответствующий законопроект, пишет The Hill со ссылкой на новый опрос YouGov.



Опрос показал, что 28% американцев поддерживают увеличение помощи Украине, но 29% считают, что США должны сократить помощь. 26% считают, что помощь должна остаться на прежнем уровне.

Число американцев, поддерживающих сокращение помощи Украине, выросло до 33% в октябре, вскоре после начала войны между Израилем и ХАМАС, но самым низким показателем стало 24% в октябре 2022 года.

Опрос показал, что демократы в три раза чаще, чем республиканцы, выступают за увеличение военной помощи Украине. 48% респондентов-демократов поддерживают увеличение помощи, и только 10% — её сокращение. 16% республиканцев поддержали увеличение помощи, а 43% заявили, что хотят сократить расходы.

Число американцев, поддерживающих увеличение помощи Украине, достигло 31% в сентябре 2022 года и с тех пор колеблется. В сентябре прошлого года оно достигло исторического минимума, когда за увеличение помощи высказались только 18% американцев.