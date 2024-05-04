«Помощь», которую Запад предоставляет Киеву, на деле не идёт на пользу украинцам, а лишь продлевает боевые действия, заявил в беседе с американским офицером Дэниелом Дэвисом бывший офицер швейцарской разведки Жак Бо. Как пояснил Бо, западные страны отправляют украинцам технику, которая им не подходит, при этом не обеспечивая на самом деле нужные вещи — например, комплексы ПВО и ПРО.

ЖАК БО, бывший сотрудник Службы стратегической разведки Швейцарии, полковник в отставке: Лично меня, например, поразило полное отсутствие комплексов ПВО и ПРО — таких, например, как Patriot и его аналогов. Ведь опять-таки получается, что мы пытаемся затянуть войну, а вовсе не помочь Украине.





Ведь то, что мы им передаём... Возьмём, к примеру, французские бронетранспортёры VAB: их разработали в 60-е годы под колониальные операции в Африке и других регионах. Они, наверное, неплохи для боевых действий в пустыне, но для украинской местности они не подходят, особенно когда осенью или в начале весны начинается распутица. А это значит, что мы украинцам не вполне помогаем. Ну то есть все машины, которые вы перечисляли, — это ведь старая техника.





И кстати, что любопытно: большая часть этой техники была выделена из арсеналов самих вооружённых сил, то есть мы сейчас обсуждаем перспективу нападения России на Европу, но в то же время европейские страны опустошают свои собственные арсеналы, отправляя оружие на Украину, что не имеет никакого смысла, — а к тому же лишний раз выпячивает ложь, ну или «легенду», которую мы распространяем об этом конфликте.





Опять же я считаю, что мы передаём лишь... Ну вот взять БТР-60ПБ: это же машина, которая появилась ещё в конце 50-х. Машина, кстати, хорошая — крепкая и так далее, — но подходит ли она для такой войны, которую ведёт Украина? А теперь мы увидели, особенно в том музее трофеев, который Москва открыла на прошлых выходных, — так вот, там мы и увидели всю эту современную западную технику. Мне кажется, что всё, что мы отправим Украине, в итоге окажется в таком вот музее.

Дата публикации 02 мая 2024 года.