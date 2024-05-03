Полковник швейцарской разведки: Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС — никто не хочет её защищать и восстанавливать

Все обещания принять Украину в НАТО и ЕС — это не больше, чем пустые слова, поскольку Киев никогда не отвечал требованиям ни того, ни другого союза. Такое мнение высказал экс-сотрудник разведки Швейцарии полковник Жак Бо в интервью Dialogue works. В НАТО Украину не ждут, потому что тогда её придётся защищать, а Евросоюзу она не нужна, поскольку другие страны-члены не хотят вкладываться в её восстановление, объясняет эксперт.

Начнём с новых высказываний Йенса Столтенберга об Украине. Он заявил: «Наступит подходящее время — и вы станете членом НАТО». Как вы думаете, когда наступит подходящее время для вступления Украины в НАТО?

ЖАК БО: Этот вопрос поднимался уже многократно, и это заявление, на мой взгляд, прежде всего политическое. Украина никогда не отвечала требованиям для полноценного членства в НАТО — прежде всего из-за конфликта с Россией. И пока он продолжается, полноценным членом НАТО Украине не бывать. Дело в небезызвестной статье 5 (Североатлантического договора, он же — устав НАТО. — ИноТВ), согласно которой в случае нападения на одну из стран-участниц все остальные обязаны прийти ей на помощь. Отметим, что в уставе НАТО не прописано, как именно должна оказываться такая помощь, а значит, дело может ограничиться и просто каким-нибудь политическим содействием. Тем не менее обязательство помогать зафиксировано и можно предположить, что помощь может быть и военной…





Как бы то ни было, идея членства Украины в НАТО получила новый импульс, но это, скорее всего, своего рода выпад в сторону России, нежели что-либо ещё. Помню, Зеленский в эфире CNN говорил, что многократно спрашивал, когда его (страну. — ИноТВ) примут в НАТО, и в ответ ему, видимо, тогдашний президент США сказал, что членства в НАТО ему не видать, но на публике продолжат звучать заявления (о возможном вступлении. — ИноТВ). Вот что он говорил CNN. На этом примере видно, что НАТО не горит желанием принимать в свой состав Украину.





То же самое касается и Евросоюза. Несмотря на многократные политические заявления о том, что Украину примут в ЕС, не теряет актуальности вопрос об издержках такого шага для этого объединения. (Гипотетическое. — ИноТВ) вступление Украины чревато тем, что от других членов ЕС потребуются огромные вложения средств для восстановления её дееспособности. В текущей ситуации Украина, наверное, может мечтать о вступлении в НАТО и Евросоюз, но я не уверен, что эти чаяния сбудутся.





К тому же срок возможного вступления Украины в НАТО, насколько можно судить по итогам последнего саммита альянса, не обозначен. Для Украины у них есть некий «план действий по членству»… И это не более чем план действий: перечень мер, которые необходимо принять, прежде чем Украина сможет стать полноценным членом. Но сроков никогда не называли. После саммита НАТО отдельно отмечалось, что никаких сроков для вступления Украины в НАТО никто не обсуждал. В итоге, мне кажется, Украину обманут, и членства ей — по крайней мере, в обозримой перспективе — не видать.



Дата выхода в эфир 01 мая 2024 года.

