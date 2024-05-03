Французский геополитик: в кругу Байдена никто не верит в победу Украины
Есть реальность. Что касается главнокомандующего ВСУ, мы можем говорить об Александре Сырском, можем говорить о Валерии Залужном, но результат один: за эти несколько месяцев они просто поменяли человека.
ПАСКАЛЬ БОНИФАС, директор Института международных и стратегических отношений (IRIS): Разумеется. Потому что есть вещи, которые нельзя изменить, если поменять главнокомандующего. То, что украинцев, а значит, и украинских солдат меньше, чем российских, — это давний факт. И вы можете сколько угодно менять главнокомандующих — этот факт всё равно остаётся фактом.
Эта война — война численности. Очень долгое время мы полагали, что сегодня войны стали вопросом технологий. Но в этом случае мы снова вернулись к вопросу численности.
И к тому же когда западная помощь, американская помощь, блокируется на полгода из-за внутриполитических проблем — одна сторона становится слабее. А русские тем временем самоорганизовались. Они научились на своих изначальных ошибках. Они движутся вперёд.
На самом деле, я считаю, что во время многих наших дебатов мы путали возможное с желаемым. Наш президент говорит, что «Россия не может и не должна выиграть войну», но «не может» и «не должна» — это две совершенно разные вещи. Существует реальность с точки зрения численности техники и солдат. В России проживает в четыре с половиной раза больше людей, чем на Украине, — и это имеет значение.
Война очень утомительна для украинского населения: люди меньше вовлечены и испытывают меньше энтузиазма для защиты территории. А энтузиазма для защиты Донбасса ещё меньше, чем для защиты Киева, поскольку это тоже две совершенно разные вещи. И это факт. Вот вам и результат.
Прошлую неделю я провёл в Нью-Йорке. Я общался с людьми, близкими к Байдену, которые являются сторонниками помощи Украине и всё в таком духе, — никто из них не верит, что Украина победит. Никто в Вашингтоне не считает, что Украина сможет одержать победу.
Дата выхода в эфир 02 мая 2024 года.
Ссылки по теме
-
WSJ: страны Балтии напуганы успехами российских сил на Украине
-
Welt: укрепления Часова Яра не выдерживают натиска российских войск
-
El País: с прицелом на Россию — НАТО проводит учения «Удар Нептуна» для демонстрации боевого потенциала
-
Economist: Макрон обрисовал мрачное будущее Европы и снова заговорил об отправке войск на Украину