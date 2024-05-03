Французский геополитик: в кругу Байдена никто не верит в победу Украины

Даже самые ярые сторонники Украины в Вашингтоне не верят, что Киев может одержать победу. Об этом после визита в США рассказал известный французский эксперт, директор Института международных и стратегических отношений Паскаль Бонифас в эфире LCI. По его словам, Запад путает желаемое и действительное: они могут сколько угодно повторять, что Россия «не должна» победить. Но заявлять, что она «не может» этого сделать, значит отрицать реальные факты.

Есть реальность. Что касается главнокомандующего ВСУ, мы можем говорить об Александре Сырском, можем говорить о Валерии Залужном, но результат один: за эти несколько месяцев они просто поменяли человека.

ПАСКАЛЬ БОНИФАС, директор Института международных и стратегических отношений (IRIS): Разумеется. Потому что есть вещи, которые нельзя изменить, если поменять главнокомандующего. То, что украинцев, а значит, и украинских солдат меньше, чем российских, — это давний факт. И вы можете сколько угодно менять главнокомандующих — этот факт всё равно остаётся фактом.

Эта война — война численности. Очень долгое время мы полагали, что сегодня войны стали вопросом технологий. Но в этом случае мы снова вернулись к вопросу численности.

И к тому же когда западная помощь, американская помощь, блокируется на полгода из-за внутриполитических проблем — одна сторона становится слабее. А русские тем временем самоорганизовались. Они научились на своих изначальных ошибках. Они движутся вперёд.

На самом деле, я считаю, что во время многих наших дебатов мы путали возможное с желаемым. Наш президент говорит, что «Россия не может и не должна выиграть войну», но «не может» и «не должна» — это две совершенно разные вещи. Существует реальность с точки зрения численности техники и солдат. В России проживает в четыре с половиной раза больше людей, чем на Украине, — и это имеет значение.

Война очень утомительна для украинского населения: люди меньше вовлечены и испытывают меньше энтузиазма для защиты территории. А энтузиазма для защиты Донбасса ещё меньше, чем для защиты Киева, поскольку это тоже две совершенно разные вещи. И это факт. Вот вам и результат.

Прошлую неделю я провёл в Нью-Йорке. Я общался с людьми, близкими к Байдену, которые являются сторонниками помощи Украине и всё в таком духе, — никто из них не верит, что Украина победит. Никто в Вашингтоне не считает, что Украина сможет одержать победу.

Дата выхода в эфир 02 мая 2024 года.