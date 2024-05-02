Welt: укрепления Часова Яра не выдерживают натиска российских войск

21:24
В Тюменской области потушили 563 пожара за месяц
В Тюменской области потушили более 560 пожаров за месяц, заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
21:20
В Ставропольском крае построили 69 объектов здравоохранения за пять лет
И.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко заявил, что в регионе выросли темпы возведения новых объектов здравоохранения.
21:17
Reuters отозвало статью про Кэмерона и удары ВСУ по России британским оружием
Reuters отозвало материал, в котором говорилось, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.
21:16
Президент Латвии допустил начало переговоров о членстве Украины в ЕС в июне
Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут начаться уже летом. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.
21:15
Татарстан примет участие в акции «Сад памяти»
Татарстан примет участие в международной акции «Сад памяти», которая состоится 4 мая.
21:13
«Балтика» победила «Ростов» и вышла в финал Пути регионов Кубка России
«Балтика» обыграла «Ростов» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу.
21:10
ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в первом матче Пути РПЛ Кубка России
ЦСКА и «Зенит» не выявили победителя в первом матче Пути РПЛ Кубка России.
21:07
МВД России объявило в розыск экс-главу СБУ Наливайченко
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины и депутата Верховной рады Валентина Наливайченко*.
21:04
На KazanForum приедут участники из 79 стран
На международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum —2024», который пройдёт 14—19 мая, приедут участники из 79 стран, заявила на брифинге глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
21:03
«Зенит» сравнял счёт в матче Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА
«Зенит» сравнял счёт в матче финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА.
20:58
НАТО обвинило Москву в «гибридной вредоносной работе на территории альянса»
НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса».
20:58
Адвокат Канатан: Промеса могут экстрадировать в Нидерланды в течение 30 дней
Адвокат Керем Канатан высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
20:57
В Челябинской области ожидается усиление ветра до 18 м/с 4 мая
Синоптики предупредили о непогоде в Челябинской области в ближайшие выходные.
20:57
В Екатеринбурге возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и спикер городской думы Анна Гурарий возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести».
20:56
В УрФО рассказали о строительстве и ремонте культурных объектов
В регионах Уральского федерального округа с 2019 года построили и отремонтировали 116 объектов в рамках федерального проекта «Культурная среда», заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
20:54
Строители из Подмосковья восстановят ещё один жилой дом в Мариуполе
Строители из Московской области завершают восстановление ещё одного жилого дома в Мариуполе.
20:53
В Челябинской области отремонтируют дорогу рядом с тремя нацпарками
В Катав-Ивановском районе Челябинской области планируют отремонтировать дорогу Первуха — Меседа — Тюлюк, расположенную рядом с национальными парками «Зюраткуль», «Зигальга» и «Иремель».
20:53
Более 180 горняков покинули шахту в Караганде из-за задымления
В МЧС Казахстана заявили, что 187 горняков экстренно вышли на поверхность из шахты имени Костенко в Караганде из-за задымления.
20:52
Парки Подмосковья приняли более 8 млн человек в апреле
Парки культуры и отдыха Московской области приняли более 8 млн человек в апреле, что на 10% больше, чем годом ранее.
20:49
Делегация Крыма приняла участие в Iran Expo — 2024
Делегация Крыма посетила Iran Expo — 2024, где ознакомилась с экспозициями и провела ряд переговоров.
20:48
Костомаров рассказал о тренировках с футбольным мячом
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался о тренировках с мячом.
20:48
«Ведомости»: зарплаты россиян могут превысить 100 тысяч рублей к 2027 году
Средние зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, с учётом премий и надбавок) превысят 100 000 рублей к 2027 году, пишут «Ведомости».
20:43
В Нижегородской области спрос на репетиторов вырос на 40%
Спрос на репетиторов в Нижегородской области вырос на 40% за год. В целом по России показатель вырос на 60%.
20:39
На Ямале рассказали о программе мероприятий в честь Дня Победы
В учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа проведут более 1500 мероприятий, посвящённых Дню Победы. Запланированы выставки, концерты, творческие мастерские, гражданско-патриотические акции.
20:38
Bloomberg: Европу должна беспокоить стагнация в экономике, а не рост госдолга
Европу должна беспокоить стагнация в экономике и производстве, а не рост госдолга.
20:33
В Казани ограничат движение транспорта из-за проведения Казанского марафона
В столице Татарстана ограничат движение транспорта с 6 по 12 мая в связи с проведением Казанского марафона.
20:31
Заболотный открыл счёт в матче ЦСКА — «Зенит» в Кубке России
ЦСКА вышел вперёд в матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
20:31
МИД Ирана: экипаж задержанного судна MCS Aries освобождён
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе переговоров с эстонским коллегой Маргусом Цахкной заявил, что экипаж задержанного Ираном судна MCS Aries был освобождён.
20:28
Шарапова предрекла 17-летней теннисистке Андреевой яркое будущее
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова высказалась о будущем россиянки Мирры Андреевой.
20:28
В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.
20:27
Ансамбль из Марий Эл стал лауреатом фестиваля «Российская школьная весна»
Ансамбль «Грация» из Марий Эл стал призёром Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна».
20:22
Военкору RT рассказали о создании аналога «Ланцета» в КБ батальона «Восток»
Военному корреспонденту RT Илье Васюнину рассказали о создании аналога «Ланцета» в конструкторском бюро батальона «Восток».
20:22
Диетолог Гордеева посоветовала не объедаться шашлыком
Врач-диетолог пермского санатория «Ключи» Ольга Гордеева дала рекомендации, как не объесться шашлыком.
20:22
Диетолог Разаренова рассказала, как выбрать наименее вредное блюдо в фастфуде
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова дала рекомендации, как выбрать наименее вредное блюдо в фастфуде.
20:21
Терапевт Стольная рассказала о признаках атеросклероза
Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная рассказала, какие существуют признаки атеросклероза.
20:20
Один человек погиб и один пострадал при обстреле автомобиля в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что один человек погиб и ещё один пострадал при обстреле автомобиля в регионе.
20:16
Убыток «Газпрома» в 2023 году составил 629 млрд рублей
«Газпром» подготовил отчёт, в котором указывается, что чистый убыток российской компании по МСФО за 2023 год составил 629,085 млрд рублей.
20:13
Консультант Филатова дала советы по обучению детей финансовой грамотности
Финансовый консультант Инна Филатова посоветовала родителям начать знакомство детей с деньгами с копилки.
20:06
Минобороны Турции: Анкара не намерена передавать свои системы С-400 Украине
Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер в эфире телеканала CNN Turk заявил, что турецкая сторона не намерена передавать свои зенитно-ракетные системы С-400 какой-либо стране.
20:05
Bild: Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии»
Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «Баварию».
20:03
Врач Антипенко рассказал о подготовке к посещению стоматолога
Врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко дал рекомендации, как подготовиться к посещению стоматолога.
20:02
В Москве рассказали о ходе благоустройства городского вокзала Шелепиха
В Москве продолжаются работы по благоустройству в рамках создания городского вокзала Шелепиха, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
20:02
Вильфанд спрогнозировал резкие перепады температуры в регионах России в мае
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в мае в российских регионах возможны резкие перепады температуры.
20:01
Кинолог Голубев рассказал о самых активных породах собак
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие породы собак считаются самыми активными.
20:01
Директор по нацразведке Хейнс высказался о возможности переговоров по Украине
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс высказала мнение, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но речь не идёт о каких-либо уступках.
20:00
В ТиНАО построят более 35 км дорог в 2024 году
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем строительстве более 35 км дорог в ТиНАО.
19:55
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и в регионе в целом запущена сирена ракетной опасности.
19:52
«Россия 25» одержала победу над сборной Казахстана по хоккею в рамках Большого тура
«Россия 25» победила команду Казахстана в матче Большого тура.
19:44
Юрист Горяинов высказался о возможности построить мини-гостиницу на территории СНТ
Юрист, эксперт по земельным вопросам Александр Горяинов высказался о возможности строительства мини-гостиницы на территории СНТ.
19:42
ВКС России ракетным ударом поразили пункт управления ЗРК IRIS-T
В Минобороны России заявили, что российские ВКС ракетным ударом поразили пункт управления ЗРК IRIS-T.