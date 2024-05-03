По мере того как российские войска постепенно продвигаются вперёд, на Украине растёт недовольство Зеленским, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Его обвиняют в том, что он внушал народу ложное ощущение безопасности. Правительство несёт ответственность за ошибки стратегического планирования, которые войска не могут исправить на поле боя.

Российская армия постепенно продвигается всё дальше вглубь территории Украины. На этом фоне недовольство Зеленским растёт: критики обвиняют его в том, что он убаюкивает народ ложным чувством безопасности, сообщает Das Erste.

«Ситуация на фронте дерьмовая, — говорит 19-летняя Маргарита в Киеве. — Я абсолютно недовольна теми, кто за это отвечает. Нашим ребятам там никто не помогает».

Разочарование в стране велико. Медленное продвижение российских войск сопровождается массированными обстрелами и большими потерями. На Украине это саркастически называют «тактикой мясорубки» — однако она работает. Российской армии удаётся отвоёвывать всё новые и новые населённые пункты в Донецкой области и всё чаще вынуждать украинцев к тактическому отступлению.

Командующий украинской армией Александр Сырский не скрывает тяжёлого положения. По его словам, ситуация на фронте ухудшилась: Россия получила значительное преимущество в силах и средствах и добилась тактических успехов.

На Украине негодуют и недоумевают по поводу того, что Россия смогла взять под контроль несколько деревень за короткий срок. Например, журналист и критик Зеленского Юрий Бутусов обвиняет армейское руководство в том, что оно долгое время замалчивало негативные новости и убаюкивало людей ложным чувством безопасности.

Командиров в стране быстро увольняют за правдивые доклады, поэтому некоторые командиры вообще не докладывают. С другой стороны, проходило много оптимистичных докладов, которые не соответствовали ситуации, то ли по незнанию, то ли вследствие неправильных выводов. Так или иначе, всем известно, кто выстроил такую военную иерархию, утверждают критики Зеленского. Руководство страны несёт ответственность за ошибки стратегического планирования, которые войска не всегда могут исправить. Теперь это видно на поле боя.