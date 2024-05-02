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«А государству наплевать»: боец ВСУ, ставший инвалидом, рассказал France info о равнодушии правительства

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«Ты нужен государству, пока ты на поле боя. Но если ты выходишь оттуда инвалидом, то никому до тебя уже нет дела», — своей печальной историей один украинский военный поделился с France info. Он заявил, что Украина просто не готова к такой проблеме, и рассказал о множестве других инвалидов войны, на которых его правительство «наплевало» и оставило жить практически в нищете.
«А государству наплевать»: боец ВСУ, ставший инвалидом, рассказал France info о равнодушии правительства
AP

Спустя более двух лет военных действий на улицах Украины повсюду можно увидеть бывших солдат с ампутированными конечностями, протезами или на инвалидных колясках. Однако страна, похоже, не справляется с таким количеством инвалидов войны. По крайней мере, так считает бывший боец ВСУ Александр Попик, с которым пообщался France info. 

Сидя дома в инвалидном кресле, он рассказал французским журналистам о том, как в октябре 2022 года в одном из боёв ему повредило спинной мозг. Несмотря на то что врачи удалили часть осколков из его тела, приговор оказался неутешительным: «Мне сказали, что я больше никогда не буду ходить».

«Ты нужен государству, пока ты на поле боя. Но если ты выходишь оттуда инвалидом, то никому до тебя уже нет дела», — сетует Александр. Чтобы облегчить постоянные спазмы и судороги, ему нужен нейростимулятор, который стоит €17000. «А государству на это наплевать! Я должен сам искать деньги», — рассказывает военный. 

Сегодня он получает небольшую пенсию по инвалидности, ремонтирует свой дом, устанавливая пандус для своей инвалидной коляски, а ванная комната уже была переделана при поддержке его жены и друзей: «И за всё это мы заплатили из своего кармана», — объясняет он.

Как утверждает France info, Александр знает огромное число таких же украинских солдат в инвалидных колясках, как он сам. И самое страшное, по его мнению, заключается в том, что к такой проблеме Украина просто не готова.

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France info Франция Европа
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