Проблемы с мобилизацией вынудили Киев принять поправки, усиливающие борьбу с уклонистами. Но большая часть собеседников The Guardian, даже после новых изменений, не собираются идти служить в ВСУ. Несмотря на любовь к своей стране, они не готовы умирать за флаг, Киев и правительство Зеленского.

После двух лет украинского конфликта Киеву «не хватает солдат». Командующие ВСУ заявляют, что у России больше солдат, она обладает превосходством в артиллерии и авиации. Но даже после таких официальных заявлений «желающих вступить в армию мало», — пишет британская The Guardian, нет очередей из добровольцев, как в 2022 году.

Меры по борьбе с уклонистами, одобренные Зеленским в апреле, вынуждают украинских мужчин быть осторожными при выходе из дома. В стране стали популярными Telegram-каналы, где пользователи могут сообщать, что видели представителей ТЦК и какие места следует избегать. При этом участники канала пишут «метеорологическим шифром». Кто-то спрашивает: «Какая погода на станции метро «Защитники Украины»?», а ему отвечают «три тучи накрыли молодого парня».

Британская газета пообщалась с украинскими мужчинами, которые получили возможность рассказать, почему они не хотят идти в ВСУ. «Я люблю свою страну, но я не могу никого убить и не хочу умирать», — заявил The Guardian военный волонтёр Сергей. Он рассказал историю своего коллеги, который, после того как получил повестку, бросил волонтёрство и переехал в село. Сергей констатирует, что «все устали от войны и этого правительства».

Похожую историю рассказывает и 36-летний Александр, работающий IT-менеджером в Киеве. Александр работает из дома, и «редко выходит на улицу». Британской газете он рассказал, что «переехал в богатый район Киева, потому что ТЦК предпочитают действовать в более бедных районах, где легче ловить уклонистов». Комплекс, где теперь живёт Александр, считается элитным, где живут в том числе депутаты Рады, поэтому военные сюда не заявятся. «Быть бедным на Украине — значит быть мёртвым», — вторит мужу его жена Настя.

И Настя, и Александр считают себя «100% украинцами», заявляют, что платят налоги и даже «купили протез солдату, потерявшему ногу». Тем не менее они «считают, что Украина должна вести переговоры с Россией». «Я чувствую себя рабом, у тебя одна жизнь, и если это выбор между жизнью и флагом, я выбираю жизнь», — заявляет Александр британской The Guardian.

Несколько собеседников газеты подтвердили, что между мужчинами, призванными в ВСУ и скрывающими от мобилизации, растёт психологический барьер. Мужчинам, которые скрываются от мобилизации «неловко» и «стыдно» общаться с призванными, но это не меняет и их нежелания служить в ВСУ.