WP: украинцы за границей опасаются ещё более драконовских мер Киева по мобилизации

Живущие за границей граждане Украины недовольны усилением мобилизации в стране, причём многие из них опасаются, что за этим последуют «ещё более драконовские меры» для пополнения ВСУ, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, закон о мобилизации проливает новый свет на углубляющийся раскол в стране — между теми украинцами, кто отправился на передовую, и теми, кто этого не сделал.

Живущие за границей граждане Украины недовольны усилением мобилизации в стране и опасаются, что власти могут прибегнуть к «ещё более драконовским мерам» для пополнения ВСУ и укрепления разрушающейся обороны, сообщает The Washington Post.

В конце апреля Министерство иностранных дел Украины выпустило предписание о приостановке оказания консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей. Это стало предварительным шагом к принятию нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления его в силу обновить свои данные в военкомате.

Многие из проживающих за границей украинцев, с которыми пообщалось американское издание, рассказали, что у них появилось ощущение, что Киев «охотится за ними». Многие из собеседников издания выразили гнев относительно решения властей Украины и заявили, что чувствуют себя преданными. Другие и вовсе опасаются, что Киев может прибегнуть к ещё более суровым мерам для пополнения рядов вооружённых сил страны — возможно, заставив мужчин, проживающих за пределами страны, вернуться на Украину.

Находящийся в настоящее время в Великобритании гражданин Украины Александр отмечает, что хотел бы вернуться на родину, но сейчас он относится к этой идее с сомнением, так как «не готов доверить жизнь» нынешним властям. А проживающий в Польше украинец Андрей сравнил свою страну с обиженным подростком, который ведёт себя импульсивно.

Как отмечает The Washington Post, закон о мобилизации проливает новый свет на углубляющийся раскол между теми украинцами, кто отправился на передовую, и теми, кто этого не сделал, между семьями, чьи близкие каждый день подвергаются опасности, и теми, кто живёт в безопасности, часто за много тысяч километров от родины.