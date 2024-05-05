Hill: Рэнд Пол раскритиковал Байдена за траты на Украину

Сенатор Рэнд Пол обрушился с критикой на президента Байдена и лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла по поводу траты «заёмных» денег на Украину, пишет The Hill.

Сенатор Рэнд Пол обрушился с критикой на президента Байдена и лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла по поводу траты «заёмных» денег на Украину, пишет The Hill.

«Главная причина, по которой я выступаю против отправки денег на Украину, заключается в том, что у нас нет денег», — сказал Пол в интервью радиоведущему Джону Катсиматидису в программе The Cats Roundtable.



«Деньги нужно занимать. Так что, по сути, мы должны Китаю триллион долларов, они купили наш долг на триллион долларов. Чтобы отправить деньги на Украину, мы должны, по сути, занять их у Китая», — цитирует Пола The Hill.



Рэнд Пол также отметил, что Украина могла бы договориться о том, чтобы быть нейтральной стороной по отношению и с Россией, и с Западом, при этом сохраняя возможность вести торговлю и с теми, и с другими.



«Я думаю, они могли бы договориться о выводе войск. Нет никаких гарантий, что русские выведут войска, но это было бы достойным предложением», — заявил Пол.