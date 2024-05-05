Das Erste: «отправить на фронт или выдать немецкие документы» — Киев поставил ФРГ перед правовой дилеммой

Украинцы с просроченными паспортами просят МВД Германии выдать им замену. Перспективу выдачи эрзац-паспортов обсудят в Берлине уже на следующей неделе, но глава МВД Гессена заявил в интервью, что не видит для этого оснований. Во-первых, Украина не является «неправовым государством», выдаёт паспорта по запросу, во-вторых, Берлин должен поддерживать обороноспособность Украины.

Недавние поправки в украинский закон о военной службе обязывают украинских мужчин, живущих за границей, обновить военно-учётные данные. Консульства и паспортные столы Украины в Европе и других странах прекратили выдавать документы две недели назад. Вместо этого они «призывают совершить поездку домой». Немецкий телеканал Das Erste сообщает, что в связи с этим отдельные украинцы «подали заявку на эрзац-документы (вместо просроченного удостоверения личности. — ИноТВ) в Германии».

По информации телеканала, уже на следующей неделе по сложившейся кризисной ситуации пройдёт совещание земельных глав МВД и федерального министерства внутренних дел в Берлине. Указывается, что федеральные земли Германии рассчитывают найти «единое федеральное решение», самое позднее к конференции-встречи глав МВД в июне.

В воскресенье в интервью телепередаче Bericht aus Berlin гессенский глава МВД Роман Позек подтвердил, что возможность «выдачи эрзац-документов будет проверяться». Но сам он смотрит на это перспективу с сомнениями. «Я настроен скептически, потому что не вижу условий для этого: Украина не является неправовым государством». Позек поясняет, что по существующей практике Германия выдаёт эрзац-документы, только если получение документов на родине «кажется непосильным».

Кроме того, «Германии нужно подумать о том, как она может помочь Украине набрать достаточно персонала для армии», — продолжает Позек, «Украина имеет понятный интерес к регистрации всех мужчин призывного возраста». Роман Позек понимает, что это «ставит Германию перед дилеммой»: с одной стороны, Берлин должен поддерживать обороноспособность Украины, а с другой стороны, хочет «оставаться надёжным убежищем».