Глава Саксонии: поддержка Западом войны на Украине — это путь в никуда

Глава восточногерманской Саксонии констатирует, что был прав, когда требовал переговоров с Россией по Украине. По мнению Михаэля Кречмера, теперь уже все должны видеть, что помощь Киеву не имеет эффекта. В эфире ток-шоу телеканала Das Erste Кречмер аргументирует свою позицию тем, что даже украинские беженцы в Германии считают остановку боевых действий и реальные переговоры лучшим исходом для конфликта.

МИХАЭЛЬ КРЕЧМЕР, премьер-министр Саксонии: Вопрос в том, как с этим обращаться? Теперь, спустя два года после начала боевых действий, в большей части дискуссий всё ещё пытаются предложить средства, которые не работали в течение двух лет. Они и сейчас не будут работать! Нужно подойти к этому по-другому. Это возможно только с помощью дипломатии.

КАРЕН МИОСГА, ведущая передачи: Если вы сейчас требуете прекращения войны или немедленных дипломатических переговоров, то не честнее ли было бы сказать, что это означает? Тогда вам нужно было сказать: «Дорогие люди, если мы остановим (боевые действия. — ИноТВ) сейчас, то нам нужно быть готовыми к тому, что миллионы украинок и украинцев с занятых Россией областей сбегут в Германию». Или хотя бы частично на Запад. Возможно, всё же в Германию.

МИХАЭЛЬ КРЕЧМЕР: Госпожа Миосга, я сидел напротив русских женщин*, которые живут в Дрездене. Чьи мужья всё ещё там или частично погибли. Часть семьи которых всё ещё там (на Украине — ИноТВ). И они говорят: «Если эту войну остановить сейчас, то это было бы самое лучшее для всех». Я думаю, они правы.

Я понимаю то, что в первые полгода, три четверти (2022 года. — ИноТВ) года не хотелось слышать того, что я и другие, в том числе из СДПГ, говорили: «С войной ничего не получится». «Нужно попробовать, нужно попытаться выбить врага» — это полностью легитимно, да, но мы же видим всё же, что мы на этом пути дальше никуда не зайдём?

Самое позднее сейчас мы должны сформировать дипломатический альянс с Китаем, Индией и странами БРИКС. А для этого нужны дипломаты, но в этой стране, к сожалению, сейчас нет дипломатов.

КАРЕН МИОСГА: Но дипломатия за кулисами уже давно ведётся на международном уровне. В Швейцарии...

МИХАЭЛЬ КРЕЧМЕР: Мда?!

КАРЕН МИОСГА: …состоится саммит мира!

МИХАЭЛЬ КРЕЧМЕР: Но в той ли мере, происходит ли это в той мере, в какой должно быть? Или это всё же, как и прежде, логика оружия, войны и смерти?



Дата выхода в эфир 05 мая 2024 года.



* Вероятно, оговорка и речь идёт об украинках или имеются в виду этнически русские женщины с востока Украины (прим. ИноТВ).