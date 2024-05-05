Саммит по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии пройдёт без России, а это уже ставит его успех под сомнение, заявил в интервью EurActiv британский историк советского происхождения Сергей Радченко. По его словам, без России саммит будет лишь «упражнением в солидарности», а не настоящими переговорами. Кроме того, как отмечает издание, в этом саммите не будут принимать участие многие другие ключевые игроки, такие как Китай. А без них его он и вовсе утрачивает значимость.

В следующем месяце в Швейцарии пройдет международный саммит, цель которого — разработать «дорожную карту» для урегулирования конфликта на Украине. Ожидается, что на переговоры будут приглашены 160 национальных делегаций, пишет EurActiv.

Однако, как отмечает издание, велики опасения, что этот саммит не увенчается успехом. Во-первых, на нём не будет присутствовать Россия. По мнению британского историка Сергея Радченко, «соглашение о прекращении огня/мирный договор в конечном итоге должны будут включать Россию: без этого никак не обойтись, потому что переговоры без участия ключевой стороны — это скорее упражнение в солидарности, чем настоящие переговоры».



Во-вторых, дипломаты, которые занимаются подготовкой саммита, выражают опасения, что он останется без активного участия стран Глобального Юга и Китая. Китай, который, по мнению экспертов, вряд ли откажется от поддержки России, предупредил, что не будет участвовать, если Россия не будет представлена.



С точки зрения западных дипломатов, очевидно, что если Пекин, самый важный союзник Москвы, не примет участия, саммит вряд ли будет успешным.



«Конференция, которая действительно нацелена на достижение прорыва, должна будет повлечь за собой длительные переговоры между очень ограниченным числом сторон», — считает Радченко. — «На данный момент мы наблюдаем тенденцию к короткому пиар-мероприятию с участием большого количества сторон, за исключением тех, которые имеют значение».