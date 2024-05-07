Глава ВВС Латвии: Украине придётся пожертвовать территориями ради свободы

16:16
Санду, несмотря на закрытие в Молдавии десятков медиа, отрицает цензуру в стране
Молдавский президент Майя Санду отрицает, что в Молдавии есть цензура СМИ, несмотря на закрытие в стране десятков медиа.
16:15
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка, сообщает Погранслужба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.
16:14
Анкалаев настроен провести бой за титул чемпиона UFC
В команде российского бойца ММА Магомеда Анкалаева сообщили, что спортсмен настроен провести бой за титул чемпиона UFC.
16:10
Агент Потаповой: только в 22 года она вернула те средства, которые были в неё вложены
Агент российской теннисистки Анастасии Потаповой Александр Островский рассказал об инвестициях, которые были вложены в спортсменку.
16:05
Встреча КПРФ с кандидатом в премьеры России запланирована на 10 мая
На 10 мая запланирована встреча фракции КПРФ с кандидатом на пост российского премьера, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
16:05
Инсталляции в честь Дня Победы установили у 11 станций московского метро
В Москве у 11 станций метро установили инсталляции в честь Дня Победы.
16:04
Диспансеризацию в Татарстане прошли почти 10 тысяч ветеранов с начала года
Диспансеризацию в Татарстане в I квартале 2024 года прошли 9853 ветерана Великой Отечественной войны.
16:03
Волонтёрами книжного фестиваля «Красная площадь» станут более 350 москвичей
Председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала о предстоящем книжном фестивале «Красная площадь». Волонтёрами мероприятия станут более 350 жителей столицы.
16:03
Власти Ставрополья поздравили работников радио с профессиональным праздником
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил с профессиональным праздником работников радио и предприятий связи региона.
16:01
Милонов: от позиции российского президента зависит будущее всего человечества
Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул в беседе с RT, что речь президента России Владимира Путина на инаугурации «была достаточно лаконична, но наполнена определённым смыслом».
15:55
Андреева проиграла Бадосе на старте «Мастерса» в Риме
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме.
15:52
Кадыров анонсировал приятные изменения для России после Дня Победы
Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал приятные изменения для России после 9 Мая.
15:49
Ротенберг: на протяжении десятков лет Россия ассоциируется с Путиным — сильным и мудрым лидером
Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг посетил инаугурацию президента России.
15:48
Суд вынес приговор Антонине Мартыновой по делу о покушении на убийство дочери
Суд в Великом Новгороде вынес приговор Антонине Мартыновой по делу о покушении на убийство своей дочери.
15:44
В Белоруссии начата проверка носителей нестратегического ядерного оружия
В Белоруссии начата внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия.
15:43
Для помощи пассажирам метро Москвы на 9 Мая привлекут дополнительных сотрудников
В Департаменте транспорта Москвы рассказали о помощи, которую будут оказывать пассажирам 9 мая на 33 станциях сотрудники Центра обеспечения мобильности.
15:43
В Подмосковье открыли «Школу фермеров»
На базе Тимирязевской академии в Московской области открыли «Школу фермера». Проект проходит в регионе четвёртый год. Его участниками стали более 900 человек из разных регионов.
15:39
Кирилл Крок рассказал о Доме Вахтангова во Владикавказе
Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок рассказал подробности о Доме Вахтангова во Владикавказе.
15:38
Белоруссия проведёт проверку армии с привлечением носителей тактического ЯО
Белоруссия проведёт синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия.
15:37
Вяльбе — об инаугурации Путина: уверена, что с таким президентом Россия в надёжных руках
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе посетила инаугурацию президента России.
15:37
В МЧС заявили о ликвидации пожара в СНТ «Алюминщик» в Иркутской области
В МЧС России заявили, что спасатели ликвидировали крупное возгорание в СНТ «Алюминщик» в Иркутской области.
15:34
На участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе построят десять переходов
В Москве от улицы Поляны до Варшавского шоссе построят семь подземных и три надземных пешеходных перехода, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
15:32
Стало известно, какой картиной заинтересовался Путин перед инаугурацией
В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки рассказали RT о картине, которой заинтересовался Владимир Путин по пути на инаугурацию.
15:28
Водителям Ямала посоветовали не выезжать за город из-за усиления ветра
Водителям Ямало-Ненецкого автономного округа посоветовали не выезжать за город из-за ухудшения ветра.
15:28
Непомнящий и Карлсен выступят за одну команду на ЧМ по рапиду и блицу
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выступит за команду WR Chess на командном чемпионате мира по рапиду и блицу.
15:27
RT поговорил с участвующим в спецоперации на Украине британским подданным
RT поговорил с британским подданным Эйдан Миннис, который участвует в российской спецоперации на Украине.
15:24
Специалист Неверова посоветовала разработать чёткий график подготовки к ЕГЭ
Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова рассказала, как избежать лишнего стресса перед ЕГЭ.
15:20
Маск ответил на предложение Кинга о поединке Путина и Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал предложение писателя Стивена Кинга о поединке президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
15:16
В Аргентине начался суд по вопросу экстрадиции россиянина Чуркина на Украину
В Аргентине начался суд по возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, заявил его адвокат Кристиан Рубилар.
15:14
Globo: бывшего футболист ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов
В Бразилии арестовали бывшего футболиста ЦСКА Жо за неуплату алиментов.
15:13
Пожарные спасли ребёнка, перелезавшего на соседский балкон в Челябинске
В ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали о спасении ребёнка, перелезавшего на соседский балкон в областном центре.
15:12
Автоэксперт Борисов рассказал о действиях на случай залива некачественного топлива
Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов дал рекомендации, что необходимо сделать при заливе некачественного топлива.
15:12
В Подмосковье появится Министерство по содержанию территорий
В правительстве Московской области рассказали об организации нового Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
15:11
Сенатор Ковитиди поделилась впечатлениями от инаугурации Путина
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT о своих впечатлениях от инаугурации Владимира Путина.
15:10
Специалист Соколов рассказал о причинах проблем с кондиционером в автомобиле
Эксперт онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, из-за чего в автомобиле могут возникать проблемы с кондиционером.
15:09
В ДНР налажен автобусный маршрут из Авдеевки в Ясиноватую, Макеевку и Донецк
Налажено автобусное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой, Макеевкой и Донецком.
15:06
Израиль наносит авиаудары по объектам в Рафахе
Корреспондент RT Мустафа аль-Байд сообщает, что израильские военные продолжают операцию в Рафахе в секторе Газа. По городу наносятся авиаудары.
15:04
Врач Попов рассказал о действиях на случай приступа астмы
Заведующий клинико-диагностическим центром НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, пульмонолог, фтизиатр Евгений Попов рассказал, что делать, если у человека начался приступ астмы.
15:01
СБУ задержала двух офицеров по подозрению в подготовке покушения на Зеленского
Служба безопасности Украины заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины, якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского.
14:59
Рошаль назвал инаугурацию Путина историческим моментом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал инаугурацию президента России Владимира Путина.
14:58
Мамиашвили назвал жутким инцидент с избиением ребёнка за поражение на соревнованиях
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об инциденте с избиением ребёнка на соревнованиях по борьбе в Оренбурге.
14:55
В ХМАО вынесли приговор африканской студентке за танцы у Вечного огня
В Ханты-Мансийском автономном округе суд вынес приговор африканской студентке, станцевавшей у Вечного огня.
14:51
Бортников: основной организатор теракта в «Крокусе» сидит за границей
Исполняющий обязанности директора ФСБ Александр Бортников заявил, что основной организатор террористического акта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье находится за границей.
14:47
Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией
Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России.
14:44
As: «Реалу» вручат трофей за победу в Ла Лиге на базе клуба за закрытыми дверями
«Реал» получит трофей за победу в чемпионате Испании сезона-2023/24 на своей базе за закрытыми дверями.
14:37
Врач Демьяновская посоветовала ограничить потребление цифровой информации на отдыхе
Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о пользе ограничения потребления цифровой информации во время отдыха.
14:36
Патриарх Кирилл подарил Путину Владимирскую икону Божией Матери XVII века
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после благодарственного молебна в Благовещенском соборе Кремля, проведённого по случаю инаугурации президента России Владимира Путина, подарил главе российского государства Владимирскую икону Божией Матери XVII века.
14:36
Пашинян пригрозил заблокировать в Армении российские телеканалы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил заблокировать в стране российские телеканалы в случае игнорирования требований местных властей.
14:30
Взрывы прозвучали в Одесской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области.
14:29
Manchester Evening News: Моуринью хочет вернуться в «Ман Юнайтед»
Португальский тренер Жозе Моуринью хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».