Критическое положение ВСУ ставит вопрос о перспективах Украины. Главнокомандующий ВВС Латвии полковник Виестурс Масулис видит параллели с Финляндией в 1939 году и считает, что в конце концов Киев обменяет территории на суверенитет и членство в НАТО. В интервью Berliner Zeitung латвийский военный подчеркнул, что всё будет зависеть от западной поддержки.

Ситуацию на Украине трудно спрогнозировать, считает Виестурс Масулис, глава ВВС Латвии. По его мнению, можно провести параллель с советско-финским конфликтом. «Финляндия потеряла часть своей территории, но взамен получила свободу». В интервью Berliner Zeitung он подчёркивает, что это его личное мнение, а не официальная позиция латвийских вооружённых сил.

Но чтобы такой исход состоялся, нужна договорённость между Россией и НАТО. «Если это произойдёт и Украине придётся отказаться от земель, между Россией и НАТО должно быть достигнуто соглашение о том, что Украина может немедленно стать частью НАТО». По мнению Масулиса, это «реалистичный сценарий» и Москва на него пойдёт, «потому что Россия не захочет потерять лицо».

Однако всё будет зависеть от ситуации на фронте. «Сейчас мы видим, что на некоторых участках украинского фронта дела обстоят совсем плохо, — я не хочу сказать, что фронт на грани развала, но русские хотят наступать и они продвигаются», — заявляет в интервью немецкому изданию Масулис. Но для Киева, по его мнению, не всё потеряно. «Если западный альянс снова предоставит больше поддержки и сможет проявить больше инициативы, тогда ситуация снова может стать интересной».