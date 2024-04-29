Le Parisien: Латвия превратит подвалы в бункеры из-за угрозы со стороны России

03:15 Генерал Скшипчак: зенитный зонтик над Украиной становится всё более дырявым Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в интервью порталу Delfi, что «зенитный зонтик над Украиной» становится «всё более дырявым».

03:03 Минобороны: Шойгу поздравил части и соединения, отличившиеся в спецоперации Министр обороны России Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы воинской части и соединениям, отличившимся в специальной военной операции.

02:50 Кличко: правительство Украины недостаточно борется с коррупцией Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью медиагруппе Funke, что меры, принимаемые правительством Украины для борьбы с коррупцией, недостаточны.

02:28 РИА Новости: 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов и его брат Сухроб работали на стройке в Москве.

02:12 Fow News: на пропалестинской акции в США задержан кандидат в президенты от Партии Зелёных Кандидат от Партии Зелёных на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн была задержана на пропалестинской акции протеста.

02:08 Мэр Киева Кличко призвал к усилению западной поддержки Украины в сфере ПВО Мэр Киева Виталий Кличко призвал в интервью медиагруппе Funke к усилению западной поддержки Украины в области противовоздушной обороны.

01:58 ТАСС: в Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси у здания парламента завершилась.

01:44 ТАСС: спецназ снял оцепление в Тбилиси у здания парламента Подразделения сил специального назначения МВД Грузии полностью покинули территорию, прилегающую к зданию парламента, где проходил митинг против закона об иноагентах.

01:32 AFP: власти Буркина-Фасо приостановили вещание DW и TV5M Власти Буркина-Фасо приостановили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* и французского телеканала TV5Monde.

01:16 «СТРАНА.ua»: украинец получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья Житель Украины получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья.

01:12 На трассе в Курганинском районе Кубани в результате ДТП погибли пять человек Пять человек погибли в аварии на трассе Армавир — Курганинск в Краснодарском крае.

00:59 Нескольких сотрудников криптобиржи Beribit задержала полиция Нескольких сотрудников криптобиржи Beribit задержала полиция и доставила в отдел для допроса.

00:51 В Тбилиси в ходе столкновений с полицией пострадала журналистка телеканала «Имеди» Журналистка грузинского телеканала «Имеди» Лана Погосова пострадала во время митинга в Тбилиси против закона об иноагентах.

00:35 Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики Адам Кадыров, назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

00:32 Подполье: ВС России ударили по крупному ж/д узлу в Харьковской области Вооружённые силы России ударили по посёлку городского типа Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику, боеприпасы и личный состав ВСУ.

00:14 Барабанщик «Коррозии металла» Бейгун впал в кому Лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий (Паук) заявил, что барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому.

00:06 Экс-госминистр Грузии Петриашвили задержан на митинге в Тбилиси Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси Петриашвили задержан полицией в административном порядке на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах.

00:05 Кириенко: Россия показала удовлетворительный результат на чемпионате Европы по боксу Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко подвела итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 года в Белграде (Сербия).

00:02 РИА Новости: в Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим Бригады скорой помощи оказывают помощь участникам акции в Тбилиси, пострадавшим от перцового спрея, который спецназ применил для вытеснения митингующих.

23:55 МИД Украины: найденные в ФРГ с колото-резаными ранами граждане были военными В МИД Украины заявили, что обнаруженные 27 апреля в ФРГ с колото-резаными ранами граждане Украины были военными.

23:55 Юран покинул пост главного тренера «Пари НН» «Пари НН» объявил об отставке главного тренера команды Сергея Юрана.

23:53 Минэкономики Франции продолжает заявлять об эффективности санкций против России Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала LCI продолжает заявлять о якобы эффективности санкций против России.

23:44 Судья Бобровский засчитал спорный гол ЦСКА в ворота «Балтики» «Балтика» одержала победу над ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

23:41 Депутат парламента Гагаузии: за правду о властях Молдавии объявляют сепаратистом Депутат парламента Гагаузии Григорий Дюльгер заявил, что если кто-то в Молдавии говорит правду, то этого человека объявляют сепаратистом.

23:32 Ничушкин забросил шайбу в четвёртом матче плей-офф подряд «Колорадо Эвеланш» обыгрывает «Виннипег Джетс» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

23:29 В двух областях Украины прозвучали взрывы В Харьковской и Сумской областях Украины прозвучали взрывы.

23:28 «Балтика» обыграла ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ «Балтика» одержала победу над ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

23:23 Три человека погибли из-за торнадо в американском штате Оклахома По меньшей мере три человека, включая ребёнка, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома.

23:18 В Тбилиси на акции против закона об иноагентах появился спецназ Спецназ появился в Тбилиси, где проходит акция против закона об иноагентах.

23:11 ОНТ: украинские спецслужбы вербуют белорусских студентов Белорусский телеканал ОНТ информирует о факте вербовки спецслужбами Украины группы белорусских студентов, которые готовились «взорвать Беларусь».

23:09 Тюкавин: у «Динамо» большие шансы на чемпионство РПЛ Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил шансы команды на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

23:04 WP: полиция задержала порядка 900 человек на протестах в вузах США Американские полицейские за прошедшие десять дней задержали порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины.

22:55 Глейхенгауз исключён из состава членов Федерации фигурного катания Москвы Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, был исключён из состава членов Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

22:52 В Раде призвали Киев бояться предупреждения Путина о «санитарной зоне» Депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Прямой» призвал киевские власти серьёзно опасаться предупреждения президента России Владимира Путина о «санитарной зоне».

22:48 Алиев: между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ Азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ.

22:40 Вице-президент «Ахмата»: в нашем регионе на стадионах пива не будет Вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

22:35 В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией В Тбилиси у здания парламента начались столкновения протестующих против закона об иноагентах с сотрудниками полиции.

22:31 В Эстонии предложили закрывать на ночь ещё один погранпункт с Россией Погранпункт «Койдула» между Эстонией и Россией предложили закрывать по ночам, заявил министр финансов Эстонии Март Вырклаэв.

22:31 Личка: за Тюкавиным следят и «Зенит», и европейские клубы Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре нападающего команды Константина Тюкавина после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).

22:23 ЦПВС: самолёты коалиции восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство САР Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что самолёты коалиции восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.

22:15 ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2023/24 «Пари Сен‑Жермен» одержал победу во французской Лиге 1 сезона-2023/24 за три тура до её окончания.

22:09 Депутата Дюльгера удерживали почти час в аэропорту по прибытии из Турции Депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера удерживали почти час в аэропорту Кишинёва по прибытии из Турции в Молдавию.

22:07 Семак: сложно мотивировать команду, когда ты всё время выигрываешь Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Динамо».

22:07 Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону.

21:56 «Общественное»: в Сумах произошли взрывы В Сумах прозвучали взрывы.

21:51 Минеев победил Глухова на турнире в Ульяновске Россиянин Владимир Минеев одержал победу над латвийцем Константином Глуховым на турнире ФКР ПРО при поддержке AMC Fight Nights.

21:47 Зеленский: Украина ведёт переговоры с США о поддержке на десять лет вперёд Киев и Вашингтон ведут переговоры об объёмах Украины на следующие десять лет, сообщил Владимир Зеленский.

21:46 В Мексике 14 человек погибли и 31 пострадал при опрокидывании автобуса На трассе в мексиканском штате Мехико 14 человек погибли и 31 пострадал в результате аварии, в ходе которой опрокинулся автобус.

21:39 «Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча сезона в РПЛ «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).