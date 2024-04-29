Le Parisien: Латвия превратит подвалы в бункеры из-за угрозы со стороны России

03:15
Генерал Скшипчак: зенитный зонтик над Украиной становится всё более дырявым
Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в интервью порталу Delfi, что «зенитный зонтик над Украиной» становится «всё более дырявым».
03:03
Минобороны: Шойгу поздравил части и соединения, отличившиеся в спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы воинской части и соединениям, отличившимся в специальной военной операции.
02:50
Кличко: правительство Украины недостаточно борется с коррупцией
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью медиагруппе Funke, что меры, принимаемые правительством Украины для борьбы с коррупцией, недостаточны.
02:28
РИА Новости: 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов и его брат Сухроб работали на стройке в Москве.
02:12
Fow News: на пропалестинской акции в США задержан кандидат в президенты от Партии Зелёных
Кандидат от Партии Зелёных на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн была задержана на пропалестинской акции протеста.
02:08
Мэр Киева Кличко призвал к усилению западной поддержки Украины в сфере ПВО
Мэр Киева Виталий Кличко призвал в интервью медиагруппе Funke к усилению западной поддержки Украины в области противовоздушной обороны.
01:58
ТАСС: в Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси у здания парламента завершилась.
01:44
ТАСС: спецназ снял оцепление в Тбилиси у здания парламента
Подразделения сил специального назначения МВД Грузии полностью покинули территорию, прилегающую к зданию парламента, где проходил митинг против закона об иноагентах.
01:32
AFP: власти Буркина-Фасо приостановили вещание DW и TV5M
Власти Буркина-Фасо приостановили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* и французского телеканала TV5Monde.
01:16
«СТРАНА.ua»: украинец получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья
Житель Украины получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья.
01:12
На трассе в Курганинском районе Кубани в результате ДТП погибли пять человек
Пять человек погибли в аварии на трассе Армавир — Курганинск в Краснодарском крае.
00:59
Нескольких сотрудников криптобиржи Beribit задержала полиция
Нескольких сотрудников криптобиржи Beribit задержала полиция и доставила в отдел для допроса.
00:51
В Тбилиси в ходе столкновений с полицией пострадала журналистка телеканала «Имеди»
Журналистка грузинского телеканала «Имеди» Лана Погосова пострадала во время митинга в Тбилиси против закона об иноагентах.
00:35
Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики Адам Кадыров, назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина.
00:32
Подполье: ВС России ударили по крупному ж/д узлу в Харьковской области
Вооружённые силы России ударили по посёлку городского типа Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику, боеприпасы и личный состав ВСУ.
00:14
Барабанщик «Коррозии металла» Бейгун впал в кому
Лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий (Паук) заявил, что барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому.
00:06
Экс-госминистр Грузии Петриашвили задержан на митинге в Тбилиси
Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси Петриашвили задержан полицией в административном порядке на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах.
00:05
Кириенко: Россия показала удовлетворительный результат на чемпионате Европы по боксу
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко подвела итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 года в Белграде (Сербия).
00:02
РИА Новости: в Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим
Бригады скорой помощи оказывают помощь участникам акции в Тбилиси, пострадавшим от перцового спрея, который спецназ применил для вытеснения митингующих.
23:55
МИД Украины: найденные в ФРГ с колото-резаными ранами граждане были военными
В МИД Украины заявили, что обнаруженные 27 апреля в ФРГ с колото-резаными ранами граждане Украины были военными.
23:55
Юран покинул пост главного тренера «Пари НН»
«Пари НН» объявил об отставке главного тренера команды Сергея Юрана.
23:53
Минэкономики Франции продолжает заявлять об эффективности санкций против России
Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала LCI продолжает заявлять о якобы эффективности санкций против России.
23:44
Судья Бобровский засчитал спорный гол ЦСКА в ворота «Балтики»
«Балтика» одержала победу над ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:41
Депутат парламента Гагаузии: за правду о властях Молдавии объявляют сепаратистом
Депутат парламента Гагаузии Григорий Дюльгер заявил, что если кто-то в Молдавии говорит правду, то этого человека объявляют сепаратистом.
23:32
Ничушкин забросил шайбу в четвёртом матче плей-офф подряд
«Колорадо Эвеланш» обыгрывает «Виннипег Джетс» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:29
В двух областях Украины прозвучали взрывы
В Харьковской и Сумской областях Украины прозвучали взрывы.
23:28
«Балтика» обыграла ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ
«Балтика» одержала победу над ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:23
Три человека погибли из-за торнадо в американском штате Оклахома
По меньшей мере три человека, включая ребёнка, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома.
23:18
В Тбилиси на акции против закона об иноагентах появился спецназ
Спецназ появился в Тбилиси, где проходит акция против закона об иноагентах.
23:11
ОНТ: украинские спецслужбы вербуют белорусских студентов
Белорусский телеканал ОНТ информирует о факте вербовки спецслужбами Украины группы белорусских студентов, которые готовились «взорвать Беларусь».
23:09
Тюкавин: у «Динамо» большие шансы на чемпионство РПЛ
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил шансы команды на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.
23:04
WP: полиция задержала порядка 900 человек на протестах в вузах США
Американские полицейские за прошедшие десять дней задержали порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины.
22:55
Глейхенгауз исключён из состава членов Федерации фигурного катания Москвы
Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, был исключён из состава членов Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).
22:52
В Раде призвали Киев бояться предупреждения Путина о «санитарной зоне»
Депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Прямой» призвал киевские власти серьёзно опасаться предупреждения президента России Владимира Путина о «санитарной зоне».
22:48
Алиев: между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ.
22:40
Вице-президент «Ахмата»: в нашем регионе на стадионах пива не будет
Вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном возвращении пива на стадионы.
22:35
В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
В Тбилиси у здания парламента начались столкновения протестующих против закона об иноагентах с сотрудниками полиции.
22:31
В Эстонии предложили закрывать на ночь ещё один погранпункт с Россией
Погранпункт «Койдула» между Эстонией и Россией предложили закрывать по ночам, заявил министр финансов Эстонии Март Вырклаэв.
22:31
Личка: за Тюкавиным следят и «Зенит», и европейские клубы
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре нападающего команды Константина Тюкавина после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).
22:23
ЦПВС: самолёты коалиции восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство САР
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что самолёты коалиции восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.
22:15
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2023/24
«Пари Сен‑Жермен» одержал победу во французской Лиге 1 сезона-2023/24 за три тура до её окончания.
22:09
Депутата Дюльгера удерживали почти час в аэропорту по прибытии из Турции
Депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера удерживали почти час в аэропорту Кишинёва по прибытии из Турции в Молдавию.
22:07
Семак: сложно мотивировать команду, когда ты всё время выигрываешь
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Динамо».
22:07
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону.
21:56
«Общественное»: в Сумах произошли взрывы
В Сумах прозвучали взрывы.
21:51
Минеев победил Глухова на турнире в Ульяновске
Россиянин Владимир Минеев одержал победу над латвийцем Константином Глуховым на турнире ФКР ПРО при поддержке AMC Fight Nights.
21:47
Зеленский: Украина ведёт переговоры с США о поддержке на десять лет вперёд
Киев и Вашингтон ведут переговоры об объёмах Украины на следующие десять лет, сообщил Владимир Зеленский.
21:46
В Мексике 14 человек погибли и 31 пострадал при опрокидывании автобуса
На трассе в мексиканском штате Мехико 14 человек погибли и 31 пострадал в результате аварии, в ходе которой опрокинулся автобус.
21:39
«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча сезона в РПЛ
«Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:31
В Киеве произошёл взрыв
Взрыв прозвучал в Киеве.