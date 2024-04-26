France info: опасаясь обострения конфликта на Украине, Германия хочет восстановить бункеры времён Второй мировой войны

Ассоциация мэров Германии рассматривает идею восстановления бункеров времён Второй мировой войны на случай, если военный конфликт выйдет за рамки Украины, сообщает France info. Простые люди, в свою очередь, находят эту дорогостоящую идею абсурдной и предлагают правительству направить деньги на что-то более полезное.

Это остатки Второй мировой и холодной войны. Сотни бункеров, построенных на территории Германии. С момента падения Берлинской стены прошло около тридцати лет, и они больше не обслуживаются. Но стоит ли вернуть их в строй? Таким вопросом сегодня задаётся ассоциация мэров.

ТИММ ФУКС, представитель Ассоциации городов и коммун ФРГ: Ситуация изменилась. На европейской земле идёт война. Это новая угроза. Вот почему мы призываем вновь ввести бункеры в эксплуатацию.

Проблема заключается в том, что многие из них не подлежат восстановлению, потому что были переоборудованы. Например, вот этот в Берлине, где теперь хранятся произведения искусства, или этот в Гамбурге, превращённый в досуговый центр с квартирами наверху. Но некоторые из них, около 600, остались в прежнем виде.

Во время холодной войны эта станция метро Берлина была оборудована для размещения 3500 человек не только на платформах, но и за этой дверью. В комнатах здесь расположились двухъярусные кровати для десятков человек, общая кухня для приготовления супа и чая, а чуть дальше — лазарет.

Однако туристам, посещающим это место, идея восстановления кажется почти абсурдной.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Я не совсем поддерживаю эту мысль. Представьте себе: провести в этом бункере две недели и выйти отсюда в разрушенный мир… Ведь в данном случае речь идёт о бункере для защиты от ядерной атаки.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Вопрос в том, что нам делать после? Мне кажется, эта идея больше направлена на то, чтобы успокоить людей.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Лучше бы потратили эти деньги на мирные цели…

Восстановление будет стоить огромных денег. Многое нужно переделать: герметизацию дверей, вентиляцию и системы связи, не говоря уже о помещениях, которые были полностью уничтожены.

КАЙ ХЕЙН, генеральный директор Berliner Unterwelten: За последние два года эта часть здания была снесена, чтобы построить новый вход на станцию метро и лифт. Поэтому теперь эта территория не может быть использована в качестве убежища.

Хотя восстановление огромных бункеров представляется маловероятным, поскольку их ввод в эксплуатацию обойдётся слишком дорого, власти рассматривают возможность создания небольших убежищ по всей территории.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года.