France info: опасаясь обострения конфликта на Украине, Германия хочет восстановить бункеры времён Второй мировой войны
Это остатки Второй мировой и холодной войны. Сотни бункеров, построенных на территории Германии. С момента падения Берлинской стены прошло около тридцати лет, и они больше не обслуживаются. Но стоит ли вернуть их в строй? Таким вопросом сегодня задаётся ассоциация мэров.
ТИММ ФУКС, представитель Ассоциации городов и коммун ФРГ: Ситуация изменилась. На европейской земле идёт война. Это новая угроза. Вот почему мы призываем вновь ввести бункеры в эксплуатацию.
Проблема заключается в том, что многие из них не подлежат восстановлению, потому что были переоборудованы. Например, вот этот в Берлине, где теперь хранятся произведения искусства, или этот в Гамбурге, превращённый в досуговый центр с квартирами наверху. Но некоторые из них, около 600, остались в прежнем виде.
Во время холодной войны эта станция метро Берлина была оборудована для размещения 3500 человек не только на платформах, но и за этой дверью. В комнатах здесь расположились двухъярусные кровати для десятков человек, общая кухня для приготовления супа и чая, а чуть дальше — лазарет.
Однако туристам, посещающим это место, идея восстановления кажется почти абсурдной.
ПОСЕТИТЕЛЬ: Я не совсем поддерживаю эту мысль. Представьте себе: провести в этом бункере две недели и выйти отсюда в разрушенный мир… Ведь в данном случае речь идёт о бункере для защиты от ядерной атаки.
ПОСЕТИТЕЛЬ: Вопрос в том, что нам делать после? Мне кажется, эта идея больше направлена на то, чтобы успокоить людей.
ПОСЕТИТЕЛЬ: Лучше бы потратили эти деньги на мирные цели…
Восстановление будет стоить огромных денег. Многое нужно переделать: герметизацию дверей, вентиляцию и системы связи, не говоря уже о помещениях, которые были полностью уничтожены.
КАЙ ХЕЙН, генеральный директор Berliner Unterwelten: За последние два года эта часть здания была снесена, чтобы построить новый вход на станцию метро и лифт. Поэтому теперь эта территория не может быть использована в качестве убежища.
Хотя восстановление огромных бункеров представляется маловероятным, поскольку их ввод в эксплуатацию обойдётся слишком дорого, власти рассматривают возможность создания небольших убежищ по всей территории.
Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года.
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