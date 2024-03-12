Welt: Германия не знает, как защитить население в случае нападения России

У Германии нет ни бункеров, ни подземных госпиталей, ни надёжной системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Это означает, что в случае нападения России немцы не будут достаточно защищены, пишет Die Welt. Политики в бундестаге единодушны в одном: надо что-то менять. Но кто этим должен заниматься и где взять деньги, они договориться не могут.

Что если Россия нанесёт военный удар по Германии? Глава Федерального агентства технической помощи Германии Альбрехт Бромм недавно резюмировал, насколько слабой будет защита населения в этом случае, пишет Die Welt. В стране практически нет ни ядерных бункеров, ни подземных госпиталей для оказания помощи. Убежища в Германии рассчитаны чуть менее, чем на 500 тыс. мест для 83 млн жителей, а это означает, что население будет недостаточно защищено.

В случае чрезвычайной ситуации немцы также будут плохо информированы или вообще не информированы. За последние 30 лет гражданская оборона в Германии была «выброшена на помойку, как горячая картошка», считает эксперт.

Борис Писториус призвал к «всеобъемлющим изменениям в нашей стратегической культуре»: Германия явно отстаёт в плане прочности и устойчивости, осведомлённости, готовности и менталитета, и это необходимо срочно изменить. В бундестаге все согласны с тем, что нужно что-то менять. Но когда речь заходит о том, как это сделать, возникает путаница — даже в рядах «светофорной» коалиции — тем более что для защиты от военных опасностей необходимы огромные финансовые ресурсы.

Ассоциация городов и муниципалитетов считает, что в качестве «стартового толчка» необходим как минимум €1 млрд в год, который должен выделяться из федерального бюджета в течение десятилетия. Большинство политиков поддерживают эту идею — но на этом общие позиции заканчиваются: прийти к согласию относительно того, что именно должно быть сделано, а также как и кем это должно быть оплачено, в Германии не могут.