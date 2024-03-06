Le Figaro: в ЕС не знают, где взять денег на укрепление европейской обороны

Вооружённые силы ЕС не соответствуют стоящим перед блоком угрозам из-за недостаточного финансирования в последние три десятилетия, констатирует Le Figaro. Как передаёт газета, решить имеющиеся проблемы призвана программа поддержки оборонной промышленности, принятая Еврокомиссией в минувший вторник. Однако откуда брать средства на её финансирование, пока не ясно, отмечает издание.

Конфликт на Украине выявил слабые стороны европейской обороны: дорогостоящая техника, недостаточные производственные мощности и опасно низкий уровень запасов вооружений, констатирует Le Figaro. В целом, вооружённые силы ЕС не соответствуют стоящим перед блоком угрозам из-за недостаточного финансирования в последние три десятилетия. Оборонная промышленность, зависящая от государственного заказа, также испытывает трудности.

Конечно, компании в этом секторе увеличили свои производственные мощности, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности как Европы, так и Украины, если Дональд Трамп вернётся в Белый дом, подчёркивает издание. Отрасль не в состоянии произвести требуемые объёмы в отведённые сроки.

Решить имеющиеся проблемы призвана программа поддержки оборонной промышленности, принятая Еврокомиссией в минувший вторник. Её цель состоит, прежде всего, в том, чтобы побудить промышленников увеличить свои производственные мощности. «Мы должны изменить парадигму и перейти в режим военной экономики», — настаивает еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

По его мнению, это обойдётся блоку в €100 млрд. Однако против таких расходов выступает Германия. Кроме того, Брюссель на данном этапе не может рассчитывать ни на Европейский инвестиционный банк, устав которого не предусматривает финансирования обороны, ни на банковский сектор, который по-прежнему очень неохотно вкладывает средства в эту сферу.

На прошлой неделе председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать на эти цели проценты по активам российского ЦБ, размещённым в ЕС, однако этот вариант не получил единодушного одобрения среди членов блока, передаёт издание.