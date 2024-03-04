Миллиардное сотрудничество Rheinmetall с Россией провалилось из-за санкционной политики Запада

Как выяснил телеканал Das Erste, немецкий концерн Rheinmetall больше десяти лет назад не только заключил с Россией сделку по созданию сверхсовременного учебного центра для российской армии, но и планировал построить ещё 8 центров на €1 млрд. Однако этим планам не суждено было сбыться: после присоединения Крыма к России Германия присоединилась к западной санкционной политике, из-за чего оборонная компания потеряла миллионы евро и перспективные контракты.
Немецкий концерн Rheinmetall в своё время, по-видимому, одним из первых распознал в России рынок с миллиардными оборотами, отмечает Das Erste. В 2011 году была заключена большая сделка по созданию в Поволжье самой современной в мире учебной базы с обучением на симуляторах, где ежегодно смогут проходить подготовку до 30 тыс. военных.
В то время министр обороны Германии Томас де Мезьер был почти в эйфории. Он говорил: «Наши отношения с Россией нельзя назвать хорошими. Они очень хорошие!» Германия была заинтересована в современной российской армии с хорошим руководством, а потенциал сотрудничества между Россией и Германией был огромен. Речь шла не только об уже утверждённом учебном центре в Мулино, но и о восьми учебных центрах общим объёмом в €1 млрд.
Однако за эйфорией последовало разочарование: после присоединения Крыма к России в феврале 2014 года новый министр экономики Зигмар Габриэль прекратил поставки комплектующих для Мулино. В связи с этим компания Rheinmetall потребовала от правительства Германии компенсацию в размере €130 млн на основании того, что оружейная сделка с Россией была не только желанной для правительства Германии, но и активно им поддерживалась.
Однако в итоге оборонная компания потерпела неудачу, и разбирательство было приостановлено.
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