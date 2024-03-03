France info: европейский экспорт идёт в Россию через соседние страны

В соцсетях иронизируют над провалившимися антироссийскими санкциями: европейские компании обходят их благодаря странам-посредникам, передаёт France info. Официальная статистика подтверждает их выводы: с начала СВО экспорт в Турцию, Армению и Киргизию из Европы резко вырос, при этом экспорт из этих стран в Россию также подскочил.

Пользователи соцсетей иронично замечают, что европейские санкции в отношении России не работают, рассказывает France info. Некоторые компании их обходят «самым простым способом», поставляя товары через соседние страны.

Французский телеканал решил проверить эти утверждения. Судя по статистике экспорта из Европы, с начала украинского конфликта поставки в Турцию выросли на 41%, в Армению — на 240%, а в Киргизию — на целых 887%. При этом экспорт из этих стран в Россию также вырос.

Доктор экономических наук Эрик Дор считает, что такие цифры подтверждают использование цепочки посредников для экспорта в Россию. По его словам, сложно понять, «какие из звеньев этой цепочки на самом деле не знают пункт назначения, а какие изначально открыто и добровольно участвуют в обходе санкций».