Многие стратегически важные точки украинских позиций недостаточно защищены, сетуют эксперты по безопасности. Как отмечает немецкий журнал Der Spiegel, даже за Авдеевкой или перед Часовым Яром возле Бахмута оборона оставляет желать лучшего, и в сочетании с острой нехваткой боеприпасов и военных это создаёт опасную для украинской стороны смесь.

Укрепления сохранились до наших дней и легко различимы на спутниковых снимках: стратегически важный город Токмак на юге Украины окружён почти средневековым кольцом обороны, пишет Der Spiegel. В случае прорыва украинцам пришлось бы преодолеть и эту линию, чтобы захватить этот узловой пункт.

Орехов, расположенный немного севернее, напротив, находится на территории, контролируемой Украиной, и вокруг него оборонительных сооружений намного меньше. Эти два города очень похожи: они расположены близко к фронту и на ровной, открытой территории.

Эксперт Гади критикует тот факт, что многие стратегически важные точки украинских позиций недостаточно защищены. Даже за Авдеевкой, откуда только недавно отступили украинские войска, или перед Часовым Яром возле Бахмута оборона оставляет желать лучшего. В сочетании с острой нехваткой боеприпасов и недостатком солдат это создаёт опасную смесь.

В связи со сложной ситуацией украинские подразделения собирают в социальных сетях пожертвования на экскаваторы для помощи в строительстве. Однако помимо землеройной техники особенно важно, чтобы ЕС удалось как можно скорее доставить обещанные боеприпасы, — это позволит им лучше удерживать россиян на их позициях, утверждает издание.