Созданный Западом образ России как своего врага закрыл возможность переговоров. И это не сулит ничего хорошего ни Украине, ни Европе, уверен шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кёппель. В своём видеоблоге Кёппель отмечает рост вероятности ядерной конфронтации из-за последней провокации Британии. Он призывает прекратить провоцировать Россию, загонять её в угол, пытаясь переломить неудачный для Киева ход боевых действий.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Сейчас отчаянно пытаются воссоздать своего рода холодную войну. Мы хорошие — там плохие. И каков результат? Отказываемся от дипломатии — есть только образ врага, теряем способность мыслить за пределами образа врага и понимать позицию другого человека в его политике и, таким образом, возможно, достигнуть решения путём переговоров.

Такая зацикленность на образе врага во Вьетнаме, как и сегодня, приводит к концу дипломатии и бушующей войне. Тогда это нехорошо закончилось, и боюсь, что сегодня это тоже закончится с трагичными последствиями, особенно для Украины, но, конечно, и для Европы. Со всем вытекающим ущербом, который должен быть нанесён, о котором мы часто говорим на этой трансляции.

И это всё продолжается. Динамика обострения напряжённости и барабанный бой войны снова достигает апогея. Сейчас мы слышим, что русские хотят атаковать британские военные объекты или как минимум угрожают это сделать. Потому что британцы поставляют оружие, с помощью которого украинцы могут уничтожать цели в России. Мои дамы и господа, тем самым они провоцируют третью мировую войну.

Бульварные СМИ также пестрят заголовками о том, что Путин угрожает снова применить ядерную бомбу. Я очень, очень осторожен с тем, что пишут таблоиды, но, конечно, ядерная конфронтация остаётся реальным риском. И нам бы следовало не недооценивать этот риск.

Чем больше вы загоняете в угол русских… На данный момент у них есть преимущество на поле боя, и я не думаю, что в этом в ближайшее время что-то изменится. Мы читаем, что на Украине готовность к борьбе снижается, возрастает разочарованность. Но чем больше вы будете оказывать давление на русских — как и на американцев, как и на любую ядерную державу, — тем больше люди, на которых оказывается давление, будут более склонны использовать это оружие.

Это также аргумент в пользу того, чтобы наконец вернуться за стол переговоров. Сегодня я убеждён, что и войну во Вьетнаме, и войну на Украине можно было бы предотвратить, если бы американцы просто вовремя сели за стол со своими противниками и прояснили все недоразумения и разногласия. Вести переговоры всегда лучше, чем убивать.

Дата публикации 07 мая 2024 года.