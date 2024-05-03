Sky News: Великобритания разрешила Украине наносить удары по территории России своим оружием

17:07
МИД пообещал жёсткий ответ в случае ограничения судов России в Балтийском море
Любые попытки европейских стран ограничить проход российских судов через Балтийские проливы получат ответ, предупредила представитель МИД России Мария Захарова.
17:05
Винисиус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
17:05
Дерматолог Андрян рассказала о снижении иммунитета при обгорании на солнце
Врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян рассказала о последствиях для иммунитета после обгорания на солнце.
17:05
В Подмосковье рассказали об итогах творческого конкурса «День добрых дел»
В Московской области победителям и призёрам творческого конкурса «День добрых дел» вручили дипломы и памятные призы.
17:04
Свердловчанке присудили 100 тысяч рублей после падения из автобуса
Суд Свердловской области удовлетворил требования жительницы региона к перевозчику и обязал его выплатить женщине 100 тыс. рублей после её падения из автобуса.
17:04
Специалист Рогачевский рассказал, как оформить самозапрет на кредиты
Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский дал рекомендации, как оформить самозапрет на кредиты.
17:03
Минпромторг аккредитовал экопромпарки в Ставропольском крае и Новосибирской области
В Минпромторге России заявили об аккредитации и включении в федеральный реестр экопромышленных парков в Ставропольском крае и Новосибирской области.
17:03
Гастроэнтеролог Кашух рассказала о сроках хранения куличей
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала срок хранения пасхальных куличей.
17:02
В Подмосковье более 460 экспортёров получили поддержку в I квартале 2024 года
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области заявили о государственной поддержке более 460 экспортёров в I квартале 2024 года.
17:02
Горячая линия по паллиативной помощи в Подмосковье приняла более 3500 звонков
Горячая линия по паллиативной помощи в Московской области с начала 2024 года приняла более 3,5 тыс. звонков.
17:00
МЧС: крупный пожар в Новосибирске потушен спустя сутки
В пресс-службе МЧС России заявили, что пожар на складе в Новосибирске полностью ликвидирован.
16:55
В Латвии возбудили дело за возложение цветов у места, где был памятник «Алёша»
Полиция Латвии расследует уголовное дело против мужчины, который три раза возложил цветы на место снесённого памятника советским воинам в городе Резекне, мемориал известен как «Алёша».
16:50
Ласицкене выступит у Большого театра на турнире в рамках Недели лёгкой атлетики
В Москве в рамках Недели лёгкой атлетики на площади у Большого театра пройдут соревнования по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом.
16:46
СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО
СК организовал проверку по обращению о нарушении прав жительницы села Самарское в Ростовской области и её 14-летней дочери. По имеющимся данным, их выселил из дома мигрант из Центральной Азии.
16:36
Дзюдоисты Моисеева и Сааев завоевали бронзовые медали турнира Большого шлема в Душанбе
Российский дзюдоист Изнаур Сааев завоевал бронзу турнира Большого шлема в Душанбе.
16:31
Захарова: Кэмерон признал, что Запад воюет против России руками украинцев
Глава британского МИД Дэвид Кэмерон, сделав заявление о праве ВСУ бить британским оружием по России, открыто признал, что Запад ведёт войну против Российской Федерации руками украинцев. Об этом сказала на брифинге представитель МИД Мария Захарова.
16:29
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
16:24
Хуситы намерены атаковать суда в том числе в Средиземном море
Хуситы («Ансар Аллах») заявили, что будут атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости.
16:18
Малинин допустил, что сможет приземлить пятерной прыжок
Американский фигурист Илья Малинин считает, что может приземлить пятерной прыжок.
16:12
На пивной завод «Афанасий» пришли сотрудники правоохранительных органов
На пивной завод холдинга «Афанасий» пришли сотрудники правоохранительных органов, пресс-служба предприятия опубликовала фотографии происходящего.
16:10
Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 22 октября
Второй Западный окружной военный суд принял решение продлить срок ареста режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук.
16:04
В Свердловской области предупредили о снегопаде и гололёде 4 мая
Синоптики Свердловской области предупредили жителей региона о снегопаде и гололёде 4 мая.
16:03
На четырёх станциях метро Москвы отремонтируют путевые стены
В Департаменте транспорта Москвы рассказали о предстоящем ремонте путевых стен на четырёх станциях метро.
16:01
В Таганском районе Москвы снесли жилые дома по программе реновации
В Таганском районе столицы в рамках реализации программы реновации снесли жилые дома, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
16:01
«Весеннюю перезагрузку» в Подмосковье посетили более 23 тысяч человек
В Московской области мероприятие «Весенняя перезагрузка» посетили более 23 тыс. человек.
16:01
Врач Маркова посоветовала не пытаться извлекать клеща у детей самостоятельно
Ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова рекомендовала при укусе клещом ребёнка обратиться в медучреждение, а не пытаться вытащить его самостоятельно.
16:00
Юрист Локтионова перечислила растения, которые нельзя сажать в огороде
Юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова рассказала о растениях, которые запрещено выращивать в огороде.
16:00
Илич — о возможной работе в «Пари НН»: я нахожусь на пути в Россию
Сербский тренер «Атромитоса» Саша Илич высказался о возможном назначении в «Пари НН».
15:59
Найденные в подвале дома в Петербурге дети снова попали в больницу
Дети, которых нашли в подвале дома в Петербурге, снова попали в больницу. Их мать из Самары так и не приехала. Об этом сообщили RT в аппарате уполномоченного по правам ребёнка Петербурга Анны Митяниной. У детей ничего серьёзного, но из-за отсутствия прививок их поместили в карантинный бокс.
15:56
ВС России поразили пусковую установку РЗК IRIS-T
В Минобороны России заявили, что российские войска поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T.
15:52
МО: ПВО России за сутки сбили 40 беспилотников ВСУ и три бомбы HAMMER
Российские ПВО за сутки уничтожили три управляемые авиабомбы HAMMER и 40 БПЛА украинской армии.
15:51
Конгрессвумен Спартц: Зеленский находится под контролем жуликов, окруживших его
Владимир Зеленский исполняет роль героя и может делать «грандиозные заявления» в СМИ, но «не настолько героичен, когда дело доходит до настоящей борьбы с Путиным», заявила американский конгрессмен украинского происхождения Виктория Спартц.
15:39
Войска России поразили украинскую нефтебазу «Баловное», снабжающую ВСУ
Войска России поразили украинскую нефтебазу «Баловное», с которой топливом снабжались воинские части Вооружённых сил Украины.
15:39
Васильев назвал призыв НОК Украины к доносам на российских спортсменов мерзостью
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение касательно рекомендаций украинским спортсменам докладывать о нарушениях нейтрального статуса российскими атлетами на Олимпиаде в Париже.
15:37
Президент Кении сообщил, что число жертв дождей в стране превысило 200
Жертвами дождей в Кении в апреле — мае стали 210 человек, сообщил лидер страны Уильям Руто.
15:36
Минобороны: ВСУ потеряли в ДНР очередной Abrams
Российские бойцы из группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили десять контратак противника в ДНР, украинские военные потеряли там до 360 человек и очередной танк Abrams.
15:23
Экс-министр Милованов: говорящие по-русски военные ВСУ шокировали диаспору в США
Военные с Украины, говорящие на русском языке, шокировали украинскую диаспору в Вашингтоне, рассказал бывший министр экономики страны Тимофей Милованов.
15:23
Yle: трёх россиян в Финляндии подозревают в экспорте товаров двойного назначения
Полиция в Финляндии потребовала заключить под стражу трёх граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения.
15:21
Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе Ройса по окончании сезона
Дортмундская «Боруссия» сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Марко Ройсом по окончании нынешнего сезона.
15:14
Кремль: Рахмон приглашён в Москву на празднование Дня Победы
Лидеры России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили совместное участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
15:13
КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей за критику женщины-судьи
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова.
15:11
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
15:07
МИД: агрессивные действия против Крыма получат сокрушительный удар возмездия
Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.
15:04
Захарова: Киев при поддержке Запада ведёт подготовку к атаке на Крымский мост
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев открыто ведёт подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада.
15:00
Личка: уверен, что Тюкавин не перейдёт в «Зенит»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил возможный переход нападающего Константина Тюкавина в «Зенит» в летнее трансферное окно.
14:58
Путин и Рахмон обсудили усилия России и Таджикистана по борьбе с терроризмом
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, они обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и договорились, что будут совместно пресекать попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов.
14:56
Парламент Гагаузии утвердил договор о сотрудничестве с Промсвязьбанком
Депутаты парламента Гагаузии утвердили договор о сотрудничестве, подписанный главой автономии Евгенией Гуцул с Промсвязьбанком.
14:50
Жулин сообщил, что гонорары российских фигуристов могут превышать 1 млн рублей
Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о гонорарах российских фигуристов.
14:43
Делегация правительства Москвы посетит инвестиционный саммит в ОАЭ
Делегация правительства Москвы посетит ежегодный инвестиционный саммит в ОАЭ, где представит успешные городские решения и проведёт ряд сессий и переговоров с компаниями из стран Ближнего Востока.
14:41
Пассажиропоток аэропортов Ямала увеличился на 7%
Пассажиропоток ямальских аэропортов вырос на 7% за I квартал этого года в сравнении с тем же периодом в прошлом году.