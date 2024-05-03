Sky News: Великобритания разрешила Украине наносить удары по территории России своим оружием

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев рассказал о дальнейшей поддержке в адрес Украины и раскрыл, что войдёт в ежегодное финансирование в размере £3 млрд, сообщает Sky News. В Киеве Кэмерон также одобрил удары ВСУ по территории России, заявив, что Украина должна сама решать, как использовать военную помощь западных союзников.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России британским оружием, сообщает Sky News.

Великобритания поставила Украине вооружения и боеприпасов на миллиарды фунтов стерлингов, и, по словам Кэмерона, Киев должен сам решать, как использовать эту военную помощь. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Украина «имеет право наносить ответные удары».

В ходе визита Кэмерон также рассказал о дальнейшей поддержке Лондоном Киева, в том числе раскрыл, что войдёт в ежегодное финансирование Украины в размере по крайней мере £3 млрд. Он заявил, что безвозмездные поставки Великобританией военной техники будут включать высокоточные бомбы, ракеты противовоздушной обороны и оборудование для 100 мобильных групп противовоздушной обороны.

Министр также подтвердил предоставление пакета поддержки в размере £36 млн для энергетической инфраструктуры Украины и инвестиций в будущие инновации для поддержки энергетического перехода и восстановления страны.