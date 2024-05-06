В российских ядерных учениях N-TV разглядел ответ Путина Макрону

В России отработают подготовку и применение тактического ядерного оружия. Корреспондент немецкого телеканала N-TV считает, что тем самым Москва посылает сигнал Западу не пытаться активней вмешаться в украинский конфликт. Райнер Мунц полагает, что эти учения — своеобразный ответ на заявления президента Макрона об отправке французских войск на Украину.

Итак к Райнеру Мунцу, нашему человеку в Москве. Райнер, Путин распорядился провести ядерные учения с солдатами недалеко от Украины. Что вы можете рассказать нам об этом?

РАЙНЕР МУНЦ, корреспондент N-TV в Москве: Кремль снова демонстрирует мускулы с использованием ядерного оружия. Применение нестратегического ядерного оружия, то есть тактического ядерного оружия, в Южном военном округе России, штаб частей там же, в Ростове-на-Дону. Итак, ядерное оружие, которое можно использовать тактически, могло бы защитить европейскую часть России и её южную часть.

Это, конечно, направлено против Украины. Но оно также направлено против стран ЕС. Почему такой приказ именно сейчас? Потому что этим нужно пригрозить сторонникам Украины. Потому что, вероятно, предстоит российское наступление. И хочется показать Западу, «если вы отреагируете ещё жёстче, например, как предложил президент Франции, войсками, то тогда мы можем использовать тактическое ядерное оружие». Это сейчас будет тренироваться. Это надо показать Западу. Это делается с целью запугать Запад.

Есть сообщения, что российские войска продвигаются вперёд на востоке Украины, что вы об этом слышите в России?

РАЙНЕР МУНЦ: Это так. Бои очень тяжёлые во многих местах по всему фронту. Россия сообщает об успехах. Частично они признаются украинцами. Такова ситуация на юге, в Херсонской области*. Но особенно это актуально в Донбассе. Именно такова ситуация с Часовым Яром. Украинская сторона утверждает, что Россия собрала там до 25 тысяч солдат.

И мы также видим и другие места, такие как Очеретино. Вчера Министерство обороны России сообщило, что весь город также захвачен. Сейчас Украина это признала. Итак, видно это огромное давление с российской стороны на украинский фронт, который теряет позиции. Украинский фронт ещё не рухнул, но теперь ожидаемо наступление российской армии.

Дата выхода в эфир 06 мая 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).