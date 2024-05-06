Марин Ле Пен: Россия не исчезнет, а вступление Украины в ЕС и НАТО не в интересах Франции
«Россию не сотрут с карты — она существует, и нужно это учитывать», — заявила лидер Национального объединения Марин Ле Пен в эфире BFM TV. По её словам, правительство и политические оппоненты воспользовались украинским конфликтом, чтобы создать «карикатурный образ» партии, но прежде всего её заботят интересы Франции и французов.
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