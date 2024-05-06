Присоединение Украины к НАТО и ЕС противоречит интересам Франции, а заявлениями об отправке французских солдат на чужую войну Макрон только тешит своё эго, считает лидер Нацобъединения Марин Ле Пен. В интервью BFM TV она подчеркнула, что Россия продолжит своё существование, а правительство должно говорить людям правду, пусть даже она им не понравится.

«Россию не сотрут с карты — она существует, и нужно это учитывать», — заявила лидер Национального объединения Марин Ле Пен в эфире BFM TV. По её словам, правительство и политические оппоненты воспользовались украинским конфликтом, чтобы создать «карикатурный образ» партии, но прежде всего её заботят интересы Франции и французов.

«Мир таков, каков есть, а не такой, каким мы хотим его видеть, — подчеркнула Ле Пен. — Моя обязанность как политического руководителя — говорить французам правду, которая может не нравиться». Она напомнила, что Нацобъединение с начала конфликта поддерживает Киев, однако обозначило «красные линии», которые идут вразрез с интересами Франции: партия выступает против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, использования ядерного потенциала страны на европейском уровне и отправки войск на чужую войну.

Марин Ле Пен указывает, что это «чрезвычайно важные» вопросы, потому что «война — это худшее, что может случиться с народом и страной». Она возмущена «лёгкостью», с которой Эммануэль Макрон говорит о жизнях французских солдат: по её мнению, президент только тешит своё эго и выстраивает собственный имидж.