T-Online: украинские солдаты бегут от русских в полном хаосе
По открытому полю, без бронированного транспорта, среди бела дня, украинские солдаты бегут от русских. Некоторые из них — прямиком на смерть. Эти кадры, как сообщается, сделаны в районе Херсона. Однако и на других участках фронта украинские военные находятся под массивным давлением.
По российским данным, в этом году на Украине была занята территория площадью 547 квадратных километров — площадь больше, чем Бремен. Продвижение было достигнуто в Донецкой, Херсонской, Луганской областях и в Запорожье*, сообщил министр обороны России Шойгу.
Украине не хватает не только боеприпасов.
АЛЕКСАНДР КОЗАЧЕНКО, командир гаубицы в 148-й артиллерийской бригаде: Нам нужны люди, нужна поддержка, потому что, к сожалению, мы теряем много людей, которые устают на фронте, — они болеют, у них возникают другие проблемы со здоровьем.
В своём видеообращении по случаю православной Пасхи Владимир Зеленский подбадривал своих солдат. Незадолго до этого он в очередной раз потребовал, чтобы обещанные поставки оружия из США были доставлены быстрее, чтобы не понести ещё большего ущерба.
Дата выхода в эфир 06 мая 2024 года.
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