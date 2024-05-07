Украинские солдаты бегут от русских под Херсоном — по открытому полю, среди бела дня, оставив всю бронетехнику, сообщает T-Online. На других участках фронта Вооружённые силы Украины также находятся под значительным давлением: им не хватает не только боеприпасов и оружия, но в первую очередь — людей.

По открытому полю, без бронированного транспорта, среди бела дня, украинские солдаты бегут от русских. Некоторые из них — прямиком на смерть. Эти кадры, как сообщается, сделаны в районе Херсона. Однако и на других участках фронта украинские военные находятся под массивным давлением.

По российским данным, в этом году на Украине была занята территория площадью 547 квадратных километров — площадь больше, чем Бремен. Продвижение было достигнуто в Донецкой, Херсонской, Луганской областях и в Запорожье*, сообщил министр обороны России Шойгу.

Украине не хватает не только боеприпасов.

АЛЕКСАНДР КОЗАЧЕНКО, командир гаубицы в 148-й артиллерийской бригаде: Нам нужны люди, нужна поддержка, потому что, к сожалению, мы теряем много людей, которые устают на фронте, — они болеют, у них возникают другие проблемы со здоровьем.

В своём видеообращении по случаю православной Пасхи Владимир Зеленский подбадривал своих солдат. Незадолго до этого он в очередной раз потребовал, чтобы обещанные поставки оружия из США были доставлены быстрее, чтобы не понести ещё большего ущерба.

Дата выхода в эфир 06 мая 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).