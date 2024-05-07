Spiegel: Шольц на танке пообещал Литве защиту от России в обмен на люксовые казармы для бундесвера
Немецкий журнал Der Spiegel считает, что фотографии с официальной программы визита Шольца в Литву, с одной стороны, «гротескны», так как «Олаф Шольц — мужчина не слишком высокого роста» и выглядит неуместным на мощном ББМ Boxer. Но, с другой стороны, они «сильные», потому что окончательно показывают перемену политики Германии. «Эти фотографии были бы немыслимы всего два с половиной года назад», но теперь «очевидно, были желанными, задуманными». В Германии произошла «смена эпох»: бундесверу выделяют €100 млрд, в стране обсуждают возвращение призывной армии, а канцлер демонстративно едет в Прибалтику вместо встречи с Си Цзиньпином в Париже.
Хотя Макрон считал, что присутствие Шольца в Париже на встрече с главой Китая было бы желанным, «канцлер не хотел отменять давно запланированную поездку в Прибалтику, с его точки зрения, сигнал странам Балтии, Эстонии, Латвии и Литвы был бы фатальным». По мнению немецкого издания, Шольц хотел дать понять, что Восточная Европа так же важна, как и Китай. Тревоги Восточной Европы воспринимаются серьёзно. После начала специальной военной операции на Украине «хочется при каждой возможности дать латышам, эстонцам и литовцам ощущение: «мы относимся к вам серьёзно», «мы на вашей стороне», «мы понимаем»». «Союзники поняли это», — сообщает немецкий журнал, литовское правительство не скупилось на комплименты Германии.
Кроме символической части была, однако, и деловая с обсуждением практических деталей присутствия бундесвера в стране. «В стране будет постоянно дислоцирована немецкая бригада», по мнению журнала, «ничего подобного в истории бундесвера не было, ведь речь идёт об около 4800 солдат». Хотя немецкие планировщики уже приехали в Литву, «многие вопросы ещё открыты». «Миллиарды, в которые всё это обойдётся, ещё не заложены в бюджете». Ключевой вопрос, который «ещё обсуждается» — это «кто платит за инфраструктуру — от казарм до детских садов». В Берлине ожидают, что за инфраструктуру заплатят литовцы.
Но «смогут ли литовцы также выдержать тот стандарт, к которому привыкли в Бундесвере?», — задаётся вопросом Der Spiegel. Немецкая бригада в Литве предполагает долгосрочное стационирование, а это значит, что многие солдаты «скорее всего, приедут со своими семьями». Всё это, по мнению журнала, может превратить стандартные немецкие казармы в «люксовые казармы» по меркам Литвы. Поэтому в вопросе их оплаты «ещё есть о чём договариваться». На пресс-конференции с Шольцем президент Литвы Науседа показал себя «щедрым» и заявил, что Литва «как принимающая страна, готова создать наилучшие условия». Взамен он пожелал ускорения проекта. «Стратегическая обстановка» требует «ещё более высоких темпов», — подчеркнул глава Литвы.
После Литвы Шольц направился в Ригу, где провёл переговоры с премьер-министрами стразу трёх стран Прибалтики: Литвы, Латвии и Эстонии. На итоговой пресс-конференции Шольц заявил, что он «лично посетил все три страны Балтии, и это также является выражением того значения, которое Германия придаёт странам Балтии». «Безопасность наших балтийских союзников — это также и наша безопасность», — заявил Шольц на вопрос об отношениях с Россией. «Мы стоим вместе, мы не отступим, чем бы ни угрожала Россия».
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