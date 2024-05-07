Spiegel: Шольц на танке пообещал Литве защиту от России в обмен на люксовые казармы для бундесвера

Фотографии Шольца на танке в Литве хотя и «гротескны», но показывают серьёзность немецкого отношения к НАТО и противостоянию России, считает немецкий Der Spiegel. Но визит в Литву был не только символическим. Для Шольца было важно обсудить вопрос финансирования базы бундесвера в Литве. В Берлине рассчитывают, что Вильнюс возьмёт этот вопрос на себя. Президент Литвы Науседа пообещал быть «щедрым», но как отмечает издание ключевые вопросы качества казарм ещё предстоит обсудить.

Немецкий журнал Der Spiegel считает, что фотографии с официальной программы визита Шольца в Литву, с одной стороны, «гротескны», так как «Олаф Шольц — мужчина не слишком высокого роста» и выглядит неуместным на мощном ББМ Boxer. Но, с другой стороны, они «сильные», потому что окончательно показывают перемену политики Германии. «Эти фотографии были бы немыслимы всего два с половиной года назад», но теперь «очевидно, были желанными, задуманными». В Германии произошла «смена эпох»: бундесверу выделяют €100 млрд, в стране обсуждают возвращение призывной армии, а канцлер демонстративно едет в Прибалтику вместо встречи с Си Цзиньпином в Париже.

Хотя Макрон считал, что присутствие Шольца в Париже на встрече с главой Китая было бы желанным, «канцлер не хотел отменять давно запланированную поездку в Прибалтику, с его точки зрения, сигнал странам Балтии, Эстонии, Латвии и Литвы был бы фатальным». По мнению немецкого издания, Шольц хотел дать понять, что Восточная Европа так же важна, как и Китай. Тревоги Восточной Европы воспринимаются серьёзно. После начала специальной военной операции на Украине «хочется при каждой возможности дать латышам, эстонцам и литовцам ощущение: «мы относимся к вам серьёзно», «мы на вашей стороне», «мы понимаем»». «Союзники поняли это», — сообщает немецкий журнал, литовское правительство не скупилось на комплименты Германии.

Кроме символической части была, однако, и деловая с обсуждением практических деталей присутствия бундесвера в стране. «В стране будет постоянно дислоцирована немецкая бригада», по мнению журнала, «ничего подобного в истории бундесвера не было, ведь речь идёт об около 4800 солдат». Хотя немецкие планировщики уже приехали в Литву, «многие вопросы ещё открыты». «Миллиарды, в которые всё это обойдётся, ещё не заложены в бюджете». Ключевой вопрос, который «ещё обсуждается» — это «кто платит за инфраструктуру — от казарм до детских садов». В Берлине ожидают, что за инфраструктуру заплатят литовцы.

Но «смогут ли литовцы также выдержать тот стандарт, к которому привыкли в Бундесвере?», — задаётся вопросом Der Spiegel. Немецкая бригада в Литве предполагает долгосрочное стационирование, а это значит, что многие солдаты «скорее всего, приедут со своими семьями». Всё это, по мнению журнала, может превратить стандартные немецкие казармы в «люксовые казармы» по меркам Литвы. Поэтому в вопросе их оплаты «ещё есть о чём договариваться». На пресс-конференции с Шольцем президент Литвы Науседа показал себя «щедрым» и заявил, что Литва «как принимающая страна, готова создать наилучшие условия». Взамен он пожелал ускорения проекта. «Стратегическая обстановка» требует «ещё более высоких темпов», — подчеркнул глава Литвы.

После Литвы Шольц направился в Ригу, где провёл переговоры с премьер-министрами стразу трёх стран Прибалтики: Литвы, Латвии и Эстонии. На итоговой пресс-конференции Шольц заявил, что он «лично посетил все три страны Балтии, и это также является выражением того значения, которое Германия придаёт странам Балтии». «Безопасность наших балтийских союзников — это также и наша безопасность», — заявил Шольц на вопрос об отношениях с Россией. «Мы стоим вместе, мы не отступим, чем бы ни угрожала Россия».