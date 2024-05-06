CBS: лидер демократов пожаловался на рост пророссийских настроений в конгрессе США

В интервью CBS News лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис обрушился с критикой на «пропутинскую фракцию» в Республиканской партии. По его словам, эти законодатели срывают помощь Украине и отказываются признавать Россию врагом Америки.

Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев, чтобы предотвратить «более широкую войну». Такое мнение в интервью CBS News высказал лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис.

«Мы не можем позволить Украине проиграть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязываться в конфликт — не просто привлекать наши деньги, но и наших военнослужащих», — сказал политик.

Он также раскритиковал коллег, которые долгое время блокировали помощь ВСУ. «В Республиканской партии растёт пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и по каким-то причинам считает, что Россия не является врагом Соединённых Штатов Америки», — посетовал Джеффрис.

Политик выделил конгрессвумен Марджори Тейлор Грин как одну из представителей группы, которая мешает США поставлять оружие ВСУ. Он также напомнил, что ранее некоторые его коллеги уже упоминали о «проникновении российской пропаганды» в ряды Республиканской партии, отмечает CBS News.