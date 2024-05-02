Hill: новое поколение республиканцев выступает против американской помощи Украине

Молодое поколение представителей Республиканской партии США в большинстве своём выступает против оказания военной помощи Украине, пишет The Hill. В последние дни ряд республиканцев, у которых есть наибольшие шансы впервые занять кресло сенаторов в этом году, заявили, что проголосовали бы против пакета в размере $95 млрд, который включал помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Новое поколение Республиканской партии США, представители которого рассчитывают получить места в сенате конгресса в этом году, выступают против оказания дополнительной военной помощи Украине. Как отмечает The Hill, это свидетельствует о том, что ситуация постепенно меняется не в пользу лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла, который проталкивал пакет помощи Киеву.

В последние дни ряд республиканцев, у которых есть наибольшие шансы впервые занять кресло сенатора, заявили, что проголосовали бы против пакета в размере $95 млрд, который включал помощь Украине, Израилю и Тайваню.

«Вы представляете народ Америки, и вам самое время начать заботиться о жителях этой страны вместо того, чтобы так сильно беспокоиться о границе на Украине и народе Украины. Американцы страдают, и мы требуем, чтобы вы начали представлять нас», — заявила Кари Лейк, которая в этом году будет баллотироваться в сенат от штата Аризона. Лейк призвала конгрессменов позаботиться о решении миграционного кризиса.

Одобрение пакета помощи, пишет The Hill, стало крупной победой для Макконнелла, которому удалось заручиться поддержкой даже некоторых из тех, кто голосовал против оказания иностранной помощи в феврале. Однако большинство из них — представители старого поколения сенаторов от Республиканской партии. 11 из 17 республиканцев, которые впервые получили место в сенате, проголосовали против помощи Украине.

«Мы, безусловно, стали свидетелями перемен за последние шесть лет, отчасти потому, что вы наблюдаете смену поколений в стране, которая находит своё отражение», — отметил сенатор Кевин Кремер, один из шести членов Республиканской партии в сенате, кто в свой первый срок проголосовал за законопроект о помощи.