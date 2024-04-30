CNN: для спикера Джонсона приближается час расплаты за Украину

Недовольные выделением Украине помощи республиканцы в палате представителей США могут уже на этой неделе вынести на голосование вопрос об отставке Майка Джонсона, сообщает CNN. Впрочем, по данным канала, Джонсон имеет куда больше шансов сохранить пост, чем его предшественник Кевин Маккарти.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон всё же продавил законопроекты о помощи иностранным государствам несмотря на возражения самых бескомпромиссных консерваторов — и теперь ему придётся столкнуться с последствиями, пишет сайт CNN. Как разъясняют журналисты канала, над Джонсоном всю предстоящую неделю будет нависать пусть и не самая сильная, но всё же ощутимая угроза отставки.

Спикеру противостоит небольшая группа его сопартийцев, выступавших резко против его инициативы по помощи зарубежным партнёрам — и, в особенности, выделению средств для Украины. Одной из центральных фигур в этом лагере выступает член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин, которая ещё месяц назад предложила к рассмотрению палаты резолюцию об отставке Джонсона, но пока ещё не предприняла необходимые процессуальные шаги для того, чтобы вынести этот вопрос на голосование. Вместе с тем, конгрессвумен сразу после принятия законов о предоставлении помощи Украине и другим странам заявила, что Джонсон «предал» электорат республиканцев.

Инициативу Тейлор-Грин в отношении Джонсона пока публично поддержали лишь два других члена нижней палаты конгресса — Томас Мэсси из Кентукки и Пол Госар из Аризоны. Большая же часть республиканской фракции выступает против отставки спикера, напоминая, что после выдворения предшественника Джонсона Кевина Маккарти в палате на много недель воцарился хаос, пока ему наконец не нашли замену.

Есть и другой момент, который говорит в пользу нынешнего спикера: поскольку Джонсон всё-таки добился принятия законов о международной помощи, он — в отличие от того же Маккарти — может рассчитывать на поддержку демократов. А значит, если вопрос об его отставке всё же будет вынесен на голосование, у спикера есть все шансы победить, говорится в материале CNN. Сам Джонсон никакого волнения пока не выказывает: в интервью каналу спикер заверил, что «отнюдь не расхаживает по Капитолию в беспокойстве по поводу» резолюции о его отставке, и убеждён, что «поступил правильно».