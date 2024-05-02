NBC News: Тейлор-Грин пообещала вынести вопрос об отставке спикера Джонсона на голосование
МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР-ГРИН, член палаты представителей США от штата Джорджия: У нас есть спикер, Майк Джонсон, которого мы все избрали — и я сама, кстати, тоже, я поддержала кандидатуру этого человека, а потому имею полное право стоять здесь. То был не выбор всей Америки, то был выбор нашей, республиканской фракции. И проголосовала я за Майка Джонсона потому, что до того, как он стал спикером, он, голосуя за законопроекты, придерживался консервативных принципов. Он голосовал против передачи средств Украине; он последовательно выступал за ужесточение контроля над абортами; он поддерживал меры по укреплению безопасности границы; он отдавал свой голос за инициативы, направленные против демократов и против развёрнутой в отношении президента Трампа охоты на ведьм. Но когда он занял пост спикера, он стал человеком, которого никто из нас не узнавал.
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