NBC News: Тейлор-Грин пообещала вынести вопрос об отставке спикера Джонсона на голосование

Член палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин заявила, что на этой неделе вынесет резолюцию об отставке спикера палаты Майка Джонсона на голосование коллег, передаёт NBC News. Как подчеркнула Тейлор-Грин, республиканцы поддержали кандидатуру Джонсона потому, что он всегда был консерватором, — но, став спикером, он тут же принялся обслуживать демократов и сменил вектор по многим вопросам, включая помощь Украине.

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР-ГРИН, член палаты представителей США от штата Джорджия: У нас есть спикер, Майк Джонсон, которого мы все избрали — и я сама, кстати, тоже, я поддержала кандидатуру этого человека, а потому имею полное право стоять здесь. То был не выбор всей Америки, то был выбор нашей, республиканской фракции. И проголосовала я за Майка Джонсона потому, что до того, как он стал спикером, он, голосуя за законопроекты, придерживался консервативных принципов. Он голосовал против передачи средств Украине; он последовательно выступал за ужесточение контроля над абортами; он поддерживал меры по укреплению безопасности границы; он отдавал свой голос за инициативы, направленные против демократов и против развёрнутой в отношении президента Трампа охоты на ведьм. Но когда он занял пост спикера, он стал человеком, которого никто из нас не узнавал.



Итак, я предложила резолюцию об отставке спикера, но выносить её на голосование я не стала — я проявила самоконтроль, проявила ответственность, а также сознательность и неравнодушие к нашей фракции и нашему большинству. Это было предостережение о том, что ему пора перестать служить демократам и поддержать нашу, республиканскую фракцию, нашу повестку. Но он этого делать не стал.





А потому на следующей неделе я вынесу эту резолюцию об отставке на голосование. Я обязательно это сделаю. Жду не дождусь, как демократам придётся поддерживать спикера-республиканца, — а потом ехать в родные штаты, чтобы участвовать в праймериз, а также снова избираться в конгресс, учитывая, что они поддержали спикера-республиканца, христианина и консерватора. Думаю, что это очень хорошо кончится, — я прямо в предвкушении.





А ещё я жду не дождусь, чтобы моя республиканская фракция наконец открыла карты, что мы показали, кто мы есть на самом деле. Ведь наши избиратели этого заслуживают. Усвоили ли наконец республиканцы урок? Услышали ли наконец своих избирателей, которые остались в родном штате? Готовы ли они по-настоящему драться — или и дальше будут со всем соглашаться, избегая конфликтов? А то ведь идти этим вторым путём в Вашингтоне слишком уж просто.

Дата выхода в эфир 01 мая 2024 года.