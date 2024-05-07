Эксперт бундесвера: НАТО в отчаянии — Запад терпит поражение на Украине

В поражении Украины будет виноват неспособный помочь Киеву Запад, считает военный эксперт бундесвера Карло Масала. В интервью Die Zeit Масала делится впечатлениями от визита в Брюссель, где есть «определённое отчаяние» из-за украинского конфликта. По его словам, страны ЕС только и ждут, когда Киев сдастся и начнёт переговоры. Профессор также уверен, что Запад и вместе с ним «либеральный миропорядок» терпят поражение в битве сверхдержав.

Положение Украины критическое, заявляет Карло Масала, военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене. В большом интервью немецкой Die Zeit он констатирует скорое начало российского наступления, так как Россия сформировала новые войсковые группировки и обязательно попытается начать наступление до прибытия американской помощи. «Я вижу опасность, что украинцам придётся отступать до самого Краматорска», — продолжает Масала. Но «если ситуация ухудшится, весь Донбасс в обозримом будущем попадёт в руки России».

В сложившейся ситуации военный эксперт обвиняет прежде всего Запад. Хотя на словах он всё ещё на стороне Украины, он ничего не делает для неё, как показывает недавняя ситуация в конгрессе США или неготовность ЕС ещё больше усилить помощь Киеву. «Я думаю, что многие правительства, особенно в Европе, надеются, что Украина в какой-то момент сдастся и скажет: ладно, хватит, будем договариваться, мы больше не можем», — объясняет своё видение ситуации в ЕС Масала. Отказ от поддержки Украины привёл к тому, что «Путин укрепил свою веру в то, что он всё ещё может выиграть эту войну». Его стратегия, ожидание западной «усталости», сработала, он долго над ней работал.

Масала не согласен с тем, что с Россией можно договориться, по крайней мере до тех пор, пока российская армия способна наступать. «И даже если в какой-то момент будут переговоры, то Россия не согласится ни на что меньше своих максимальных требований», — считает немецкий профессор. Это, по его мнению, подразумевает отказ Украины от территорий. Единственный шанс предотвратить такой сценарий — это резко нарастить помощь Украине от НАТО и переломить ход событий, например создав угрозу Крыму* или Крымскому мосту.

Проблема в том, что относительно украинского кризиса и собственных перспектив «в НАТО наблюдается определённое отчаяние», — заявляет Карло Масала газете Die Zeit. Такое впечатление у профессора Университета бундесвера сложилось после посещения штаб-квартиры организации в Брюсселе. В большом интервью он констатирует, что военный блок устал и истощён, а его собеседники готовы говорить об украинском кризисе лишь в контексте его влияния на внутреннею политику ЕС и собственных стран. Военный эксперт даже полагает, что при определённых обстоятельствах у России может «сложиться впечатление, что НАТО не готово защищать свою территорию как единое целое», что станет прямой угрозой уже самому НАТО.

Учитывая «слабость Украины», не является ли тогда естественным желание закончить конфликт на Украине? Масала согласен с этим; он также подчёркивает, что «никогда не утверждал, что Украина может выиграть эту войну в смысле военной победы», но он призывает задуматься о последствиях этого поражения для Запада и напоминает, что по вине Запада, который был слишком медлителен осенью 2022 года, Украина тогда не смогла победить, хотя и имела такой шанс.

«Слушая вас, можно прийти к выводу, что Запад проигрывает битву за либеральный мировой порядок», — заключает журналист Die Zeit. «Да, мы на пути к тому, чтобы её проиграть», — отвечает Карло Масала. Украинский конфликт, по его мнению, стал «поворотным моментом» в конфликте великих держав. «Но что меня удивило, так это скорость, с которой сейчас всё развивается». Масала добавляет: «Просто подумайте о реакции стран глобального Юга на войну в Газе, действия китайцев или о том, как Россия заполняет стратегический вакуум в Сахельском регионе».

Виновато в этом отсутствие сильных лидеров на Западе. Военный эксперт считает, что они не делают достаточно для «выносливости демократий». «Политики могут дать понять, что этот вопрос сейчас является самым важным и что каждый должен внести свой вклад». Но к сожалению, никто не делает. Конкретно в Германии Шольц оказался не способен построить «межпартийный консенсус» по этому поводу.

Вместо этого Шольц предпочитает успокаивать и раздавать обещания: «Не волнуйся, я позабочусь об этом». «Мы выбрали мужскую версию Меркель», — подводит итог Масала. Он призывает Шольца прекратить беспокоиться о рейтингах АдГ и быть решительным. «В истории многие важные решения в области внешней политики и политики безопасности принимались против мнения большинства населения: будь то создание бундесвера или введение евро». В конце концов, Шольц обещал «руководство», но население его так и не увидело.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).