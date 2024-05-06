France info: украинский конфликт расколол французское общество

Больше четверти французов считает, что Франция оказывает слишком большую военную поддержку Киеву, пришет France info со ссылкой на свежий опрос. Против вступления Украины в Евросоюз выступают 42% респондентов, чуть меньше его поддерживают, а почти половина опасается «третьей мировой войны».

За месяц до выборов в Европарламент мнения общества во Франции по вопросу России и Украины сильно разделились, приводит France info результаты опроса аналитического центра Viavoice. Так, 29% респондентов считают, что власти оказывают слишком большую военную поддержку Киеву. Такой позиции придерживаются 29% избирателей «Непокорной Франции» и 47% сторонников Нацобъединения.

Вступление Украины в Евросоюз также вызывает раскол среди французов: 41% его поддерживают, однако 42% выступают против. За присоединение чаще всего высказываются молодёжь (46%) и люди преклонного возраста (46%), а также те, кто на прошлых президентских выборах голосовал за Макрона и экологов.

Международная нестабильность подпитывает тревожные настроения во французском обществе: 48% опрошенных вне зависимости от политических предпочтений считают «возможным» нападение России на страну — члена НАТО. При этом почти половина респондентов (49%) опасаются «третьей мировой войны», тогда как 39% считают её маловероятной.