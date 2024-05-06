France info: украинский конфликт расколол французское общество

Больше четверти французов считает, что Франция оказывает слишком большую военную поддержку Киеву, пришет France info со ссылкой на свежий опрос. Против вступления Украины в Евросоюз выступают 42% респондентов, чуть меньше его поддерживают, а почти половина опасается «третьей мировой войны».
За месяц до выборов в Европарламент мнения общества во Франции по вопросу России и Украины сильно разделились, приводит France info результаты опроса аналитического центра Viavoice. Так, 29% респондентов считают, что власти оказывают слишком большую военную поддержку Киеву. Такой позиции придерживаются 29% избирателей «Непокорной Франции» и 47% сторонников Нацобъединения.
Вступление Украины в Евросоюз также вызывает раскол среди французов: 41% его поддерживают, однако 42% выступают против. За присоединение чаще всего высказываются молодёжь (46%) и люди преклонного возраста (46%), а также те, кто на прошлых президентских выборах голосовал за Макрона и экологов.
Международная нестабильность подпитывает тревожные настроения во французском обществе: 48% опрошенных вне зависимости от политических предпочтений считают «возможным» нападение России на страну — члена НАТО. При этом почти половина респондентов (49%) опасаются «третьей мировой войны», тогда как 39% считают её маловероятной.
Генштаб ВС России начал подготовку к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия именно по той причине, что «дорвавшиеся до власти» на Западе «инфантильные» политики призывают направить войска на Украину.
Отправка войск Запада на Украину повлечёт прямое вступление их стран в конфликт, России придётся отвечать на этот шаг, сделано это будет не на украинской территории. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Американские власти активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому на Украине, они, в частности, установили контакты с Петром Порошенко и Виталием Кличко, также ведётся негласная работа с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Минобороны Финляндии проверило резервные цепочки поставок боевой техники и снаряжения на случай «долгосрочной кризисной ситуации». Об этом заявил замначальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен.
Учения ракетных соединений, авиации и флота ВС России по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».
Белорусские правоохранители задержали четырёх человек в рамках уголовного дела о вербовке студентов украинскими спецслужбами. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будет привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.
Следственный комитет расследует нападение украинских военных на два автомобиля с рабочими предприятия в Белгородской области, где в результате ударов дронов погибли шесть человек и ещё 35 получили ранения.
Число пострадавших в результате ударов украинских дронов-камикадзе в Белгородской области достигло 35, среди них есть двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Нападение произошло в районе села Берёзовка: беспилотники ударили по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.
Шесть человек погибли и 30 получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ по автомобилям в Белгородской области, атака произошла в Борисовском районе. Как заявили в оперштабе, нападению подверглись машины агропромышленной компании «Агро-Белогорье».
Минцифры предложило расширить перечень данных, которые должны хранить организаторы распространения информации (ОРИ). Ведомство считает, что в него должен быть добавлен номер сетевого порта пользователя и ОРИ.
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