Бразильский аналитик: эгоизм и предрассудки не дают США понять, что они больше не управляют миром

Из-за того, что сегодня Вашингтон полностью оторван от реальности и по-прежнему слепо верит в «исключительность» США, ему трудно признать, что этой самой «исключительности» уже давно не существует. Более того, именно отрицание нового мирового порядка не даёт Вашингтону принять факт сотрудничества России и Китая, объясняет журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в интервью Dialogue works.

Вашингтон полностью оторван от реальности, от того, что происходит в действительности. Он пытается оказывать давление на Китай и вынудить его перестать поддерживать Россию. В то же время Вашингтон поддерживает Израиль в том, что касается убийства этих людей (палестинцев. — ИноТВ). Ход мыслей американских политиков просто не укладывается в голове. Какой логикой продиктованы такие действия с их стороны?

ПЕПЕ ЭСКОБАР, бразильский журналист и геополитический аналитик: Никакой логики здесь нет, Нима, — они совершенно иррациональны. Разумеется, прежде всего потому, что ими (вашингтонской элитой. — ИноТВ) движет идеология, предрассудки, в целом привычка игнорировать других. Идёт ли речь о русских, китайцах, нигерийцах, жителях тихоокеанских островов — это значения не имеет. Как всем известно, всё подчинено «исключительной нации».

Вдобавок, с точки зрения работы над собственной информированностью, они и понятия не имеют о том, насколько крепкий и глубокий характер носит всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и Китаем. Это в мельчайших деталях проявляется при любой встрече представителей действующей (американской. — ИноТВ) администрации с Си Цзиньпином, министром иностранных дел (КНР. — ИноТВ) Ван И или любым другим влиятельным китайским должностным лицом.

Все мы помним, что произошло несколько дней назад, когда малыш Блинкен прилетел с визитом к Си после месяцев выпрашивания у него подобной встречи. Причём он заставил Си Цзиньпина ждать его во Дворце большой панды. Насколько это глупо, с какой точки зрения ни подходи, — не говоря уже о дипломатическом этикете, о протоколе и так далее. Это полнейшая глупость. Глупость, проистекающая из высокомерия, дескать, «мы сверхдержава, гегемон, мы управляем международным порядком, основанным на правилах, и можем действовать, как угодно». Нет, больше не можете.





Но вот сами это осознать, Нима, они совершенно не способны. Есть некий психологический, культурно-антропологический барьер, не позволяющий им понять, что мы вступаем в новую эпоху — в геополитическом, геоэкономическом плане, а также с точки зрения международных отношений и того, что Валлерстайн называл «мир-системой». Новая мир-система формируется прямо сейчас, и они в ней больше не правят.

Дата выхода в эфир 07 мая 2024 года.