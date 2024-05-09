Бразильский аналитик: эгоизм и предрассудки не дают США понять, что они больше не управляют миром
Вашингтон полностью оторван от реальности, от того, что происходит в действительности. Он пытается оказывать давление на Китай и вынудить его перестать поддерживать Россию. В то же время Вашингтон поддерживает Израиль в том, что касается убийства этих людей (палестинцев. — ИноТВ). Ход мыслей американских политиков просто не укладывается в голове. Какой логикой продиктованы такие действия с их стороны?
ПЕПЕ ЭСКОБАР, бразильский журналист и геополитический аналитик: Никакой логики здесь нет, Нима, — они совершенно иррациональны. Разумеется, прежде всего потому, что ими (вашингтонской элитой. — ИноТВ) движет идеология, предрассудки, в целом привычка игнорировать других. Идёт ли речь о русских, китайцах, нигерийцах, жителях тихоокеанских островов — это значения не имеет. Как всем известно, всё подчинено «исключительной нации».
Вдобавок, с точки зрения работы над собственной информированностью, они и понятия не имеют о том, насколько крепкий и глубокий характер носит всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и Китаем. Это в мельчайших деталях проявляется при любой встрече представителей действующей (американской. — ИноТВ) администрации с Си Цзиньпином, министром иностранных дел (КНР. — ИноТВ) Ван И или любым другим влиятельным китайским должностным лицом.
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