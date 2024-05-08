TCN: выборы-2024 уже сфальсифицированы — нелегальные иммигранты в США могут безнаказанно голосовать

Администрация Байдена создала все условия, чтобы нелегальные иммигранты попали в списки избирателей, причём власти штатов не имеют права проверять их гражданство, рассказывает борец за прозрачность выборов Кэтрин Энгельбрехт. Кроме того, по закону США неграждане, считающие себя гражданами, не понесут уголовной ответственности за участие в голосовании, говорится в интервью.

Не думаю, что найдётся такой человек, который сказал бы: «Да, иностранцу должно быть позволено выбирать ваших лидеров, потому что он считает себя гражданином». Разве кто-то станет приводить такой аргумент?



КЭТРИН ЭНГЕЛЬБРЕХТ, основательница True the Vote: Казалось бы, нет. Но кто-то же стал, потому что у нас такой закон! Это прямо говорится в Разделе 18 Уголовного* кодекса США. «Если на момент голосования негражданин обоснованно полагал… в нарушение данного параграфа…» В кодексе говорится: «Если на момент голосования негражданин обоснованно полагал, что является гражданином Соединённых Штатов, он или она не подлежит уголовному преследованию». Я показывала этот фрагмент кодекса законодателям, иммиграционным адвокатам, нашему юрисконсульту — они просто смотрят непонимающим взглядом, удивляясь, как такое могло случиться. Но это буквально последнее положение в этой статье кодекса. То есть надо прочесть всё, до мелкого шрифта. Я вот прочла. И вот что мы имеем.



Есть ли какие-то сомнения в том, что подавляющее большинство нелегальных мигрантов проголосуют за демократов, когда будут голосовать? А они ведь будут голосовать!



КЭТРИН ЭНГЕЛЬБРЕХТ: Знаете, я определённо вижу, что некоммерческие организации и коллективы, организующие их транспортировку по всей стране, готовят их к этому. Это представляется очевидным. Им тут же дают доступ ко всевозможным социальным программам. Эти социальные программы включают в себя автоматическую регистрацию избирателя — это прописано в заявлении. Штаты не имеют права требовать доказательств гражданства после регистрации. То есть у этой дисфункции много, много уровней.



Погодите, погодите! То есть когда сюда прибывают нелегальные иммигранты, администрация Байдена регистрирует их в качестве избирателей?



КЭТРИН ЭНГЕЛЬБРЕХТ: Они определённо создают для этого условия. Они регистрируют их для государственных программ, вроде бесплатной медицинской помощи, по закону о доступном здравоохранении. Они дают им доступ к продуктовым талонам, жилью, другим программам господдержки. Для всех этих программ нужно заявление, подразумевающее регистрацию избирателя по умолчанию. То есть это вовсе не за гранью возможного — на самом деле именно это и происходит, неграждан регистрируют, и у штатов нет возможности это пресечь.



А если вам так повезло, что вы нашли способ доказать это, поймали кого-то за руку, вам укажут на Раздел 18, где говорится, что это (гражданство. — ИноТВ) субъективно. Нет ущерба — нет преступления. И будет слишком поздно.



То есть похоже, что выборы уже сфальсифицированы.



КЭТРИН ЭНГЕЛЬБРЕХТ: Полагаю, что да, если мы не примем меры, так и будет, это вероятный исход. Я знаю, я видела это в 2020 году. Это война на тысячу фронтов, столько всего происходило, царило беззаконие! И сегодня мы видим такой же специально подстроенный хаос. Но у нас есть возможность действовать на опережение. Мы просто должны потребовать этого, потребовать прозрачной проверки списков избирателей.



Дата выхода в эфир 07 мая 2024 года.



* Так сказано в оригинале. По-видимому, имеется в виду Раздел 18 Кодекса США, который во многом исполняет функцию Уголовного кодекса в стране (прим. ИноТВ).