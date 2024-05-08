TCN: выборы-2024 уже сфальсифицированы — нелегальные иммигранты в США могут безнаказанно голосовать
КЭТРИН ЭНГЕЛЬБРЕХТ, основательница True the Vote: Казалось бы, нет. Но кто-то же стал, потому что у нас такой закон! Это прямо говорится в Разделе 18 Уголовного* кодекса США. «Если на момент голосования негражданин обоснованно полагал… в нарушение данного параграфа…» В кодексе говорится: «Если на момент голосования негражданин обоснованно полагал, что является гражданином Соединённых Штатов, он или она не подлежит уголовному преследованию». Я показывала этот фрагмент кодекса законодателям, иммиграционным адвокатам, нашему юрисконсульту — они просто смотрят непонимающим взглядом, удивляясь, как такое могло случиться. Но это буквально последнее положение в этой статье кодекса. То есть надо прочесть всё, до мелкого шрифта. Я вот прочла. И вот что мы имеем.
Есть ли какие-то сомнения в том, что подавляющее большинство нелегальных мигрантов проголосуют за демократов, когда будут голосовать? А они ведь будут голосовать!
КЭТРИН ЭНГЕЛЬБРЕХТ: Знаете, я определённо вижу, что некоммерческие организации и коллективы, организующие их транспортировку по всей стране, готовят их к этому. Это представляется очевидным. Им тут же дают доступ ко всевозможным социальным программам. Эти социальные программы включают в себя автоматическую регистрацию избирателя — это прописано в заявлении. Штаты не имеют права требовать доказательств гражданства после регистрации. То есть у этой дисфункции много, много уровней.
Погодите, погодите! То есть когда сюда прибывают нелегальные иммигранты, администрация Байдена регистрирует их в качестве избирателей?
КЭТРИН ЭНГЕЛЬБРЕХТ: Они определённо создают для этого условия. Они регистрируют их для государственных программ, вроде бесплатной медицинской помощи, по закону о доступном здравоохранении. Они дают им доступ к продуктовым талонам, жилью, другим программам господдержки. Для всех этих программ нужно заявление, подразумевающее регистрацию избирателя по умолчанию. То есть это вовсе не за гранью возможного — на самом деле именно это и происходит, неграждан регистрируют, и у штатов нет возможности это пресечь.
А если вам так повезло, что вы нашли способ доказать это, поймали кого-то за руку, вам укажут на Раздел 18, где говорится, что это (гражданство. — ИноТВ) субъективно. Нет ущерба — нет преступления. И будет слишком поздно.
То есть похоже, что выборы уже сфальсифицированы.
КЭТРИН ЭНГЕЛЬБРЕХТ: Полагаю, что да, если мы не примем меры, так и будет, это вероятный исход. Я знаю, я видела это в 2020 году. Это война на тысячу фронтов, столько всего происходило, царило беззаконие! И сегодня мы видим такой же специально подстроенный хаос. Но у нас есть возможность действовать на опережение. Мы просто должны потребовать этого, потребовать прозрачной проверки списков избирателей.
Дата выхода в эфир 07 мая 2024 года.
* Так сказано в оригинале. По-видимому, имеется в виду Раздел 18 Кодекса США, который во многом исполняет функцию Уголовного кодекса в стране (прим. ИноТВ).