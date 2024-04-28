TCN: американцы признались, что фальсифицировали бюллетени на выборах 2020 года
По-видимому, теперь в нашей стране считается преступлением, причём тяжким, высказывать предположения о том, что президентские выборы 2020 года проводились не на должном уровне. Это преступление, похоже, лежит в основе одного из обвинений против Дональда Трампа, ожидающих рассмотрения в суде. «Он отрицает выборы!» На самом деле, отрицать легитимность этих выборов есть все основания. Потому что выборы не были честными.
Остаётся ещё вопрос самого обыкновенного мошенничества. Фальсификации голосов. Была ли фальсификация? Мы знаем, что в какой-то степени да. Была ли она масштабной? Это трудно доказать, хотя многие, конечно же, верят, что масштабная фальсификация имела место.
Теперь оказывается, что это доподлинно известно. И это даже можно доказать путём опроса! Просто спросите людей: «Лично вы занимались фальсификацией голосов?» Именно такой опрос провели недавно, и огромный процент респондентов признался: «Да, я занимался фальсификацией голосов!» Поразительно.
Джастин Хаскинс — старший научный сотрудник Института Хартленд. С ним мы обсудим подробности. Джастин, большое спасибо, что нашли для нас время. Не могли бы вы начать с результатов, шокирующих результатов этого опроса? И уже от этого мы будем отталкиваться.
ДЖАСТИН ХАСКИНС, Институт Хартленд: Конечно. Итак, это было довольно прямолинейно. Мы задали людям ряд вопросов, первым из которых… одним из первых был: «Голосовали ли вы на выборах 2020 года?» Второй вопрос: «Голосовали ли вы с помощью бюллетеня для заочного голосования?» Если оба ответа были утвердительными, мы задавали ещё серию вопросов, связанных с фальсификацией голосов. Мы не говорили им, что, по сути, спрашиваем: «Занимались ли вы фальсификацией голосов?» Мы просто задавали вопросы про различные поступки.
Например, мы спрашивали: «Голосовали ли вы в штате, жителем которого больше официально не являетесь?» Это довольно прямой вопрос. Вы не можете голосовать в штате, в котором не живёте на постоянной основе. 17 процентов людей — это почти каждый пятый — ответили, что да, они так делали. Мы спрашивали: «Заполняли ли вы бюллетень для кого-то другого, от лица другого человека?» Это также незаконно. Заполнять чужой бюллетень не разрешается. 21 процент ответил на этот вопрос утвердительно. Мы спрашивали: «Подделывали ли вы подпись друга или родственника, подписывались ли от их лица, с их разрешения или без?» Мы включили это в опрос, и 17 процентов ответили да. В общем и целом, я бы сказал, по меньшей мере — подчёркиваю, по меньшей мере! — каждый пятый бюллетень для заочного голосования был связан с каким-то обманом.
Но на этом мы не остановились. Мы также спросили каждого, неважно, голосовали ли они по почте или явились на избирательный участок лично: «Знаете ли вы кого-то лично — это может быть друг, родственник, знакомый, коллега, кто угодно, — кто признавался вам в фальсификации голосов каким-либо из этих способов?» Было два вопроса такого содержания, и 10 и 11 процентов сказали: «Да, люди признавались мне, что занимались фальсификацией голосов».
Итак, если взять одну пятую, если считать, что одна пятая бюллетеней, отправленных по почте, связана с обманом, если представить себе это в масштабах выборов 2020 года, когда по почте проголосовало больше человек, чем когда-либо в истории Соединённых Штатов Америки, получится 13 миллионов потенциально сфальсифицированных бюллетеней, отправленных по почте.
Для сравнения: Дональд Трамп проиграл выборы, получив примерно на 7 миллионов голосов меньше (чем Джо Байден. — ИноТВ). Так что это очень и очень важная новость. Если опрос отражает действительность, он доказывает, что результатам выборов 2020 года нельзя верить.
У меня голова кругом идёт. Итак, я исхожу из того, что… Не знаю, спрашивали вы об этом или нет, но, мне кажется, справедливо предположить, что большинство из тех, кто ответил утвердительно, демократы.
ДЖАСТИН ХАСКИНС: Ну, такое предположение, я думаю, было бы справедливо, учитывая некоторые вещи, которые мы узнали ранее. Но на самом деле мы обнаружили, что фальсификацией голосов занимались и те, кто называет себя демократами, и те, кто называет себя республиканцами, приблизительно в равной мере.
Однако важно иметь в виду, что у нас нет достаточных статистических данных, чтобы установить, является ли этот результат точным. Потому что здесь приходится сильно углубляться в данные опроса, и исследуемого материала становится всё меньше и меньше.
Но положим, что это правда. Положим, демократы и республиканцы в равной степени занимались фальсификацией. Это, на самом деле, не самый важный момент, потому что Джо Байден чрезвычайно сильно зависел от бюллетеней, отправленных по почте. Даже если республиканцы и демократы обманывали одинаково, Джо Байден уязвим, а Дональд Трамп нет — в плане шансов на победу на выборах.
Итак, если исходить из того, что республиканцы и демократы обманывали одинаково, если взять данные этого опроса и применить их к данным выборов 2020 года, то Дональд Трамп победил во всех шести «колеблющихся» штатах, которые в 2020 году отошли Джо Байдену. А это значит, что, если опрос точен, в Белом доме сейчас сидит не тот человек.
Простите мне мою плохую память… Насколько сильно Джо Байден зависел от бюллетеней, отправленных по почте?
ДЖАСТИН ХАСКИНС: Ну, это зависит от конкретного штата. Но в целом он получил вдвое больше таких бюллетеней, чем Дональд Трамп. А в некоторых штатах, скажем в Пенсильвании, соотношение было приблизительно 70 к 20 с чем-то — в пользу Джо Байдена. Итак, без этих бюллетеней Джо Байден бы не победил.
С ума сойти! Сам по себе этот факт, даже без вашего опроса, который, я надеюсь, навсегда изменит направление дискуссий на данную тему… Нельзя не задуматься, откуда у Джо Байдена это естественное преимущество — в том, что касается голосования по почте. Честное слово, я не знаю, что это, если не обман.
ДЖАСТИН ХАСКИНС: Да…
Можно ли это объяснить как-то иначе?
ДЖАСТИН ХАСКИНС: В этом нет абсолютно никакой логики. Нет. Это нелогично, особенно в штате, где голоса делятся примерно поровну, почти 50 на 50. Можно отметить незначительные вариации в поведении избирателей в зависимости от партийных предпочтений. Мы видели это в прошлом, но никогда не бывало, чтобы соотношение голосов было 70 к 30 или 75 к 25. Такого просто не бывает.
Да. Особенно притом, что республиканцы по статистике чаще трудоустроены и у них меньше свободного времени, чем у демократов. Намного меньше! Среди демократов гораздо больший процент безработных и, например, получающих помощь от государства. Казалось бы, идея заочного голосования — в том, что люди слишком заняты. «Я на работе! У меня нет времени сходить на избирательный участок!» — и всё такое. Так что да, я не вижу логичного объяснения, кроме кражи голосов.
Дата выхода в эфир 26 апреля 2024 года.