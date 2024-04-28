TCN: американцы признались, что фальсифицировали бюллетени на выборах 2020 года

Джо Байден пришёл к власти благодаря огромному количеству бюллетеней, отправленных по почте, напоминает Tucker Carlson Network. Как показал недавний опрос, почти каждый пятый бюллетень для заочного голосования был сфальсифицирован: респонденты признались, что заполняли бланки за других людей и подделывали подписи. Таким образом, у Дональда Трампа действительно могли украсть второй президентский срок, полагает Такер Карлсон.

По-видимому, теперь в нашей стране считается преступлением, причём тяжким, высказывать предположения о том, что президентские выборы 2020 года проводились не на должном уровне. Это преступление, похоже, лежит в основе одного из обвинений против Дональда Трампа, ожидающих рассмотрения в суде. «Он отрицает выборы!» На самом деле, отрицать легитимность этих выборов есть все основания. Потому что выборы не были честными.

Важнейшую информацию скрыли от избирателей путём цензуры — да, это сделали госструктуры. Это факт. Другой факт заключается в том, что Марк Цукерберг потратил 400 миллионов долларов, чтобы получить контроль над голосованием в различных местах по всей стране и повлиять на исход. Это нелегитимно! Кроме того, во многих местах голосование проводилось с помощью электронных машин, которые никогда не следует использовать ни одной стране, поскольку доверять этим машинам нельзя. С чего бы им доверять?



Остаётся ещё вопрос самого обыкновенного мошенничества. Фальсификации голосов. Была ли фальсификация? Мы знаем, что в какой-то степени да. Была ли она масштабной? Это трудно доказать, хотя многие, конечно же, верят, что масштабная фальсификация имела место.



Теперь оказывается, что это доподлинно известно. И это даже можно доказать путём опроса! Просто спросите людей: «Лично вы занимались фальсификацией голосов?» Именно такой опрос провели недавно, и огромный процент респондентов признался: «Да, я занимался фальсификацией голосов!» Поразительно.



Джастин Хаскинс — старший научный сотрудник Института Хартленд. С ним мы обсудим подробности. Джастин, большое спасибо, что нашли для нас время. Не могли бы вы начать с результатов, шокирующих результатов этого опроса? И уже от этого мы будем отталкиваться.



ДЖАСТИН ХАСКИНС, Институт Хартленд: Конечно. Итак, это было довольно прямолинейно. Мы задали людям ряд вопросов, первым из которых… одним из первых был: «Голосовали ли вы на выборах 2020 года?» Второй вопрос: «Голосовали ли вы с помощью бюллетеня для заочного голосования?» Если оба ответа были утвердительными, мы задавали ещё серию вопросов, связанных с фальсификацией голосов. Мы не говорили им, что, по сути, спрашиваем: «Занимались ли вы фальсификацией голосов?» Мы просто задавали вопросы про различные поступки.



Например, мы спрашивали: «Голосовали ли вы в штате, жителем которого больше официально не являетесь?» Это довольно прямой вопрос. Вы не можете голосовать в штате, в котором не живёте на постоянной основе. 17 процентов людей — это почти каждый пятый — ответили, что да, они так делали. Мы спрашивали: «Заполняли ли вы бюллетень для кого-то другого, от лица другого человека?» Это также незаконно. Заполнять чужой бюллетень не разрешается. 21 процент ответил на этот вопрос утвердительно. Мы спрашивали: «Подделывали ли вы подпись друга или родственника, подписывались ли от их лица, с их разрешения или без?» Мы включили это в опрос, и 17 процентов ответили да. В общем и целом, я бы сказал, по меньшей мере — подчёркиваю, по меньшей мере! — каждый пятый бюллетень для заочного голосования был связан с каким-то обманом.



Но на этом мы не остановились. Мы также спросили каждого, неважно, голосовали ли они по почте или явились на избирательный участок лично: «Знаете ли вы кого-то лично — это может быть друг, родственник, знакомый, коллега, кто угодно, — кто признавался вам в фальсификации голосов каким-либо из этих способов?» Было два вопроса такого содержания, и 10 и 11 процентов сказали: «Да, люди признавались мне, что занимались фальсификацией голосов».



Итак, если взять одну пятую, если считать, что одна пятая бюллетеней, отправленных по почте, связана с обманом, если представить себе это в масштабах выборов 2020 года, когда по почте проголосовало больше человек, чем когда-либо в истории Соединённых Штатов Америки, получится 13 миллионов потенциально сфальсифицированных бюллетеней, отправленных по почте.



Для сравнения: Дональд Трамп проиграл выборы, получив примерно на 7 миллионов голосов меньше (чем Джо Байден. — ИноТВ). Так что это очень и очень важная новость. Если опрос отражает действительность, он доказывает, что результатам выборов 2020 года нельзя верить.



У меня голова кругом идёт. Итак, я исхожу из того, что… Не знаю, спрашивали вы об этом или нет, но, мне кажется, справедливо предположить, что большинство из тех, кто ответил утвердительно, демократы.



ДЖАСТИН ХАСКИНС: Ну, такое предположение, я думаю, было бы справедливо, учитывая некоторые вещи, которые мы узнали ранее. Но на самом деле мы обнаружили, что фальсификацией голосов занимались и те, кто называет себя демократами, и те, кто называет себя республиканцами, приблизительно в равной мере.



Однако важно иметь в виду, что у нас нет достаточных статистических данных, чтобы установить, является ли этот результат точным. Потому что здесь приходится сильно углубляться в данные опроса, и исследуемого материала становится всё меньше и меньше.



Но положим, что это правда. Положим, демократы и республиканцы в равной степени занимались фальсификацией. Это, на самом деле, не самый важный момент, потому что Джо Байден чрезвычайно сильно зависел от бюллетеней, отправленных по почте. Даже если республиканцы и демократы обманывали одинаково, Джо Байден уязвим, а Дональд Трамп нет — в плане шансов на победу на выборах.



Итак, если исходить из того, что республиканцы и демократы обманывали одинаково, если взять данные этого опроса и применить их к данным выборов 2020 года, то Дональд Трамп победил во всех шести «колеблющихся» штатах, которые в 2020 году отошли Джо Байдену. А это значит, что, если опрос точен, в Белом доме сейчас сидит не тот человек.



Простите мне мою плохую память… Насколько сильно Джо Байден зависел от бюллетеней, отправленных по почте?



ДЖАСТИН ХАСКИНС: Ну, это зависит от конкретного штата. Но в целом он получил вдвое больше таких бюллетеней, чем Дональд Трамп. А в некоторых штатах, скажем в Пенсильвании, соотношение было приблизительно 70 к 20 с чем-то — в пользу Джо Байдена. Итак, без этих бюллетеней Джо Байден бы не победил.



С ума сойти! Сам по себе этот факт, даже без вашего опроса, который, я надеюсь, навсегда изменит направление дискуссий на данную тему… Нельзя не задуматься, откуда у Джо Байдена это естественное преимущество — в том, что касается голосования по почте. Честное слово, я не знаю, что это, если не обман.



ДЖАСТИН ХАСКИНС: Да…



Можно ли это объяснить как-то иначе?



ДЖАСТИН ХАСКИНС: В этом нет абсолютно никакой логики. Нет. Это нелогично, особенно в штате, где голоса делятся примерно поровну, почти 50 на 50. Можно отметить незначительные вариации в поведении избирателей в зависимости от партийных предпочтений. Мы видели это в прошлом, но никогда не бывало, чтобы соотношение голосов было 70 к 30 или 75 к 25. Такого просто не бывает.



Да. Особенно притом, что республиканцы по статистике чаще трудоустроены и у них меньше свободного времени, чем у демократов. Намного меньше! Среди демократов гораздо больший процент безработных и, например, получающих помощь от государства. Казалось бы, идея заочного голосования — в том, что люди слишком заняты. «Я на работе! У меня нет времени сходить на избирательный участок!» — и всё такое. Так что да, я не вижу логичного объяснения, кроме кражи голосов.



Дата выхода в эфир 26 апреля 2024 года.